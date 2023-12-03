Persib Bandung vs PSM Makassar, Bojan Hodak Ingin Bunuh Juku Eja!

BANDUNG - Bojan Hodak tidak akan main-main pada laga Persib Bandung vs PSM Makassar pada pekan ke-21 Liga 1 2023-2024. Pria asal Kroasia itu berjanji akan membunuh mantan tim asuhannya tersebut!

Laga Persib Bandung vs PSM Makassar akan terasa emosional bagi Hodak. Dia akan menghadapi Juku Eja yang pernah diasuh pada 2020 di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Kota Bandung, Senin 4 Desember 2023 pukul 19.00 WIB.

Hodak memang pernah menangani PSM pada Liga 1 2020. Namun kerjasamanya tak berlangsung lama karena kompetisi dihentikan akibat pandemi covid-19. Dia lalu menyeberang ke Malaysia guna melatih Kuala Lumpur City FC.

“Ya, PSM merupakan mantan tim saya, saya meninggalkan tim tapi masih menjalin komunikasi dengan beberapa pemain di sana. Tapi ketika berada di dalam lapangan, itu adalah pertarungan dan tentu saya harus menang,” kata Hodak di Graha Persib, Bandung, Minggu (3/12/2023).

Lebih lanjut, dia mengaku akan memeluk serta mencium para pemain lawan sebelum dan sesudah pertandingan. Akan tetapi, ketika laga berlangsung, Pangeran Biru akan membunuh PSM.

“Tapi selama dalam pertandingan saya akan coba 'membunuh' mereka. Ini normal dalam sepak bola. Jadi tidak ada perasaan (teman) di dalam lapangan,” tegas Hodak.

Secara persiapan, Hodak memastikan Persib Bandung memiliki cukup waktu. Sebab, laga terakhir melawan Dewa United FC digelar pada Selasa 28 November 2023.