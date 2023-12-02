Hasil Persik Kediri vs Dewa United di Liga 1 2023-2024: Sama-Sama Tumpul, Laga Berakhir Tanpa Gol

HASIL Persik Kediri vs Dewa United di Liga 1 2023-2024 akan dibahas di sini. Laga yang dilangsungkan di Stadion Brawijaya, Sabtu (2/12/2023) sore WIB tersebut berakhir imbang tanpa gol.

Hasil ini membuat kedua tim belum bisa mengubah posisi di klasemen sementara Liga 1 2023-2024. Persik Kediri masih ketujuh dengan raihan 30 poin, selagi Dewa United tiga tingkat di belakangnya dengan catatan 26 poin.

Jalannya Pertandingan

Babak Pertama

Permainan di babak pertama cukup alot. Kedua tim sama-sama tampil berhati-hati dalam mencuri keunggulan lebih dulu.

Meski demikian, Dewa United mencoba untuk percaya diri bermain lebih menekan di laga tandang. Namun hingga menit ke-30 belum ada gol tercipta antar kedua tim.

Persik Kediri juga mencoba membongkar pertahanan lawan. Serangan dari sisi sayap dimaksimalkan oleh tim asuhan Marcelo Rospide itu.

Kesempatan sepak pojok didapat oleh Dewa United. Namun skor imbang kacamata tak berubah hingga babak pertama usai.

Babak Kedua

Intensitas permainan masih tak berubah usai turun minum. Kedua tim sama kuat saling jual-beli serangan. Tempo laga semakin ketat.

Persik Kediri mencoba bermain lebih lepas kali ini. Mereka memanfaatkan celah serangan balik di tengah kelengahan lawan.

Peluang emas didapat oleh Macan Putih-julukan Persik- di menit ke-66. Sayang Jeam Kelly Sroyer gagal memaksimalkan umpan terobosan menjadi sebuah gol.