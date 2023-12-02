Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Persija Jakarta vs Persita Tangerang di Liga 1 2023-2024: Pendekar Cisadane Tak Takut Targetkan 3 Poin meski Tandang

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Sabtu, 02 Desember 2023 |16:29 WIB
Persija Jakarta vs Persita Tangerang di Liga 1 2023-2024: Pendekar Cisadane Tak Takut Targetkan 3 Poin meski Tandang
Pelatih Persita Tangerang Divaldo Alves incar kemenangan atas Persija Jakarta (Foto: Persita Tangerang)
A
A
A

JELANG laga Persija Jakarta vs Persita Tangerang di Liga 1 2023-2024, Pendekar Cisadane tetap incar tiga poin meski bermain sebagai tim tandang. Laga ini akan dimainkan di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta pada Minggu (3/12/2023) esok.

Pelatih Persita Tangerang, Divaldi Alves, mengatakan bahwa timnya telah bersiap secara maksimal untuk menghadapi Macan Kemayoran – julukkan Persija. Oleh karena itu, Pendekar Cisadane – julukan Persita – pun bersiap meraih kemenangan.

Persita Tangerang

"Tim dalam keadaan siap untuk pertandingan besok. Kami sudah berlatih selama sepekan dan itu artinya kami ingin meraih poin maksimal (3 poin) untuk laga besok," kata Divaldo Alves dalam konferensi pers, Sabtu (2/12/2023.

Mantan pelatih Persik itu mengatakan paham bawah mengalahkan Persija di kandangnya bukan perkara mudah. Namun, dalam laga 90 menit nanti berbagai kemungkinan dapat bisa terjadi.

"Persija adalah tim besar, pasti besok bukan laga yang mudah bagi kami," ucapnya.

Halaman:
1 2
      
