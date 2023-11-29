Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Winger Bhayangkara FC Osvaldo Haay Sindir Wasit Usai Golnya ke Gawang Persija Jakarta Dianulir

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Rabu, 29 November 2023 |07:03 WIB
Winger Bhayangkara FC Osvaldo Haay Sindir Wasit Usai Golnya ke Gawang Persija Jakarta Dianulir
Gol Osvaldo Haay dianulir ketika Bhayangkara FC menghadapi Persija Jakarta (Foto: Instagram/bhayangkarafc)
A
A
A

WINGER Bhayangkara FC Osvaldo Haay sindir wasit usai golnya ke gawang Persija Jakarta dianulir. Osvaldo menyatakan dirinya tidak dalam posisi offside, namun dianggap demikian oleh wasit.

Bhayangkara dan Persija berbagi poin usai imbang 2-2 di pekan ke-20 Liga 1 2023-2024. Laga itu dimainkan di Stadion Patriot Candrabhaga, Senin (27/11/2023) malam WIB.

Bhayangkara FC vs Persija Jakarta

Sebenarnya dalam laga tersebut Osvaldo sempat menjebol gawang Persija di menit ke-31. Tapi, gol itu dianulir karena hakim garis menilai mantan pemain Persebaya Surabaya itu dalam posisi offside. Padahal, jika dilihat lewat tayangan ulang, Osvaldo sama sekali tidak dalam posisi offside dan seharusnya golnya itu sah.

Usai laga, Osvaldo kecewa dengan keputusan wasit tersebut. Sebab jika golnya itu tidak dianulir akan membuat Bhayangkara FC unggul 2-0 setelah gol Mati Mier (24’). Meski begitu, dia tidak melakukan protes yang berlebihan karena merasa kesalahan-kesalahan wasit seperti itu sudah sering terjadi di Indonesia.

“Saya agak sedikit kecewa tentang gol (yang dianulir). Mungkin kalau gol yang terjadi di babak pertama itu kalau tidak offside, mungkin mengubah situasi dalam pertandingan itu,” ujar Osvaldo kepada awak media termasuk MNC Portal Indonesia, dikutip Selasa (28/11/2023).

Halaman:
1 2
      
