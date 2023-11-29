Mohamad Prapanca Ungkap Penyebab Persija Jakarta Pasif di Bursa Transfer Paruh Musim Liga 1 2023-2024

JAKARTA - Presiden Persija Jakarta, Mohamad Prapanca akhirnya membeberkan penyebab timnya pasif di bursa transfer paruh musim Liga 1 2023-2024. Menurut bos Persija itu, alasan utamanya karena pembelian pemain Macan Kemayoran tergantung kebutuhan sang pelatih, Thomas Doll.

Sejauh ini Doll hanya membutuhkan striker saja hingga Liga 1 2023-2024 memasuki paruh musim kedua. Jadi, Persija pun hanya mendatangkan pemain depan, yakni Gustavo Almeida.

Gustavo Almeida didatangkan Persija dari Arema FC dengan status pinjaman. Gustavo sejauh ini sudah mencetak gol 14 dan menjadi top skor sementara Liga 1 2023-2024.

Ketajaman Gustavo Almeida ternyata dibutuhkan Doll. Sementara posisi yang lain, Doll tak meminta pihak klub untuk mencari pemain baru.

Prapanca menegaskan Persija tidak asal-asalan dalam mendatangkan pemain. Jadi, timnya mendapatkan Gustavo sesuai kebutuhan saja untuk meningkatkam performa Persija.

"Ya, kami sesuai dengan kebutuhan pelatih, ya. Untuk apa kami menambah pemain, berdasarkan masukan tim analis, tetapi pelatih tidak perlu," kata Prapanca di Jakarta, Rabu (29/11/2023).