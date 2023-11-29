Bicara Peluang Juara Liga 1 2023-2024, Bos Persija Jakarta: Fokus Kami Incar 4 Besar Dulu

JAKARTA - Persija Jakarta saat ini tengah terjerembab di posisi kesembilan di Liga 1 2023-2024. Menanggapi hal tersebut, Presiden Persija, Mohamad Prapanca masih optimis skuadnya bisa menjadi juara Liga 1 musim ini.

Untuk itu hal pertama yang harus dilakukan Persija adalah memperbaiki posisi mereka. Prapanca pun memastikan Persija akan berusaha keras agar berada di posisi empat besar demi menjaga kans juara tersebut.

Ya, saat ini Skuad Macan Kemayoran -julukan Persija- berada di posisi kesembilan klasemen Liga 1 2023-2024 dengan poin 27. Sementara itu, reguler series kompetisi kasta teratas di Tanah Air itu tinggal 14 pekan sebelum memasuki championship series.

Mohamad Prapanca mengatakan timnya akan berusaha dapat lolos ke championship series. Hal tersebut untuk Persija menjaga asa untuk merebut gelar juara tersebut.

"Ya, pasti tadi kami harus lakukan yang terbaik ya, konsep tahun ini ada play-off. Paling tidak kami masuk untuk capai posisi play-off dulu. Itu yang sedang kami usahakan semaksimal mungkin bersama tim, selalu memberikan yang terbaik," ucap Mohamad Prapanca di Jakarta, Rabu (29/11/2023).

Pria berkacamata itu mengatakan optimistis menembus empat besar masih ada meskipun Persija masih berada di papan tengah. Pasalnya, dia menilai para pemain pun terus berusaha lebih baik lagi.