Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Bicara Peluang Juara Liga 1 2023-2024, Bos Persija Jakarta: Fokus Kami Incar 4 Besar Dulu

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Rabu, 29 November 2023 |01:42 WIB
Bicara Peluang Juara Liga 1 2023-2024, Bos Persija Jakarta: Fokus Kami Incar 4 Besar Dulu
Persija Jakarta masih percaya bisa juara Liga 1 2023-2024. (Foto: Instagram/persija)
A
A
A

JAKARTA - Persija Jakarta saat ini tengah terjerembab di posisi kesembilan di Liga 1 2023-2024. Menanggapi hal tersebut, Presiden Persija, Mohamad Prapanca masih optimis skuadnya bisa menjadi juara Liga 1 musim ini.

Untuk itu hal pertama yang harus dilakukan Persija adalah memperbaiki posisi mereka. Prapanca pun memastikan Persija akan berusaha keras agar berada di posisi empat besar demi menjaga kans juara tersebut.

Ya, saat ini Skuad Macan Kemayoran -julukan Persija- berada di posisi kesembilan klasemen Liga 1 2023-2024 dengan poin 27. Sementara itu, reguler series kompetisi kasta teratas di Tanah Air itu tinggal 14 pekan sebelum memasuki championship series.

Mohamad Prapanca mengatakan timnya akan berusaha dapat lolos ke championship series. Hal tersebut untuk Persija menjaga asa untuk merebut gelar juara tersebut.

Persija Jakarta

"Ya, pasti tadi kami harus lakukan yang terbaik ya, konsep tahun ini ada play-off. Paling tidak kami masuk untuk capai posisi play-off dulu. Itu yang sedang kami usahakan semaksimal mungkin bersama tim, selalu memberikan yang terbaik," ucap Mohamad Prapanca di Jakarta, Rabu (29/11/2023).

Pria berkacamata itu mengatakan optimistis menembus empat besar masih ada meskipun Persija masih berada di papan tengah. Pasalnya, dia menilai para pemain pun terus berusaha lebih baik lagi.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/15/49/3034272/berdasarkan-komdis-pssi-persija-jakarta-dan-persib-bandung-jadi-klub-yang-paling-sering-lakukan-pelanggaran-di-liga-1-2023-2024-f0FWjw8Onw.jpg
Berdasarkan Komdis PSSI, Persija Jakarta dan Persib Bandung Jadi Klub yang Paling Sering Lakukan Pelanggaran di Liga 1 2023-2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/49/3022387/pencinta-vespa-bek-persib-bandung-rezaldi-hehanussa-mudik-ke-ciputat-dengan-motor-kesayangannya-YqazojjlDx.jpg
Pencinta Vespa, Bek Persib Bandung Rezaldi Hehanussa Mudik ke Ciputat dengan Motor Kesayangannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/16/49/3022351/liburan-ke-pantai-pangandaran-3-pemain-persib-bandung-pilih-kendarai-sepeda-motor-Ddclf6uAlX.jpg
Liburan ke Pantai Pangandaran, 3 Pemain Persib Bandung Pilih Kendarai Sepeda Motor
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/14/49/3021689/breaking-news-persija-jakarta-dan-thomas-doll-resmi-berpisah-0uZsavkidW.jpeg
Breaking News: Persija Jakarta dan Thomas Doll Resmi Berpisah!
https://pict.sindonews.net/dyn/850/pena/news/2025/12/10/51/1654105/bulu-tangkis-beregu-putra-indonesia-raih-medali-emas-usai-sikat-malaysia-shk.jpg
Bulu Tangkis Beregu Putra Indonesia Raih Medali Emas usai Sikat Malaysia 3-0
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/09/24/pelatih_real_madrid_xabi_alonso.jpg
Xabi Alonso Dipecat usai Real Madrid Dipermalukan Man City di Bernabeu? 
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement