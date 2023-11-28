Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Rayakan Hari Jadi Ke-95 Tahun, Persija Jakarta Bertekad Jadi Simbol Pemersatu dan Perjuangan Masyarakat Jakarta

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Selasa, 28 November 2023 |22:21 WIB
Rayakan Hari Jadi Ke-95 Tahun, Persija Jakarta Bertekad Jadi Simbol Pemersatu dan Perjuangan Masyarakat Jakarta
Persija Jakarta rayakan hari jadi ke-95 tahun. (Foto: Instagram/persija)
A
A
A

JAKARTA – Tepat hari ini, Selasa (28/11/2023), Persija Jakarta merayakan hari jadi mereka yang ke-95. Dengan bertambahnya usia, Persija memiliki target baru, yakni ingin menjadi simbol pemersatu dan perjuangan masyarakat Jakarta.

Persija membawa tema FIGHTIN95PIRIT untuk merayakan ulang tahun mereka yang ke-95. Tema itu dipilih representatif dari tekad keluarga besar Macan Kemayoran untuk terus bersemangat berjuang dalam mengarungi ketatnya persaingan di sepak bola Tanah Air. Persija pun tetap menjadi simbol pemersatu dan perjuangan masyarakat Jakarta.

Direktur Utama Persija, Ambono Janurianto mengatakan tentunya sangat bersyukur atas kebaikan Tuhan kepada Persija hingga 95 tahun ini. Pihaknya sadar Persija memiliki tanggung jawab besar kepada keluarga sepak bola Indonesia.

"Di usia saat ini, Persija terus mengembangkan industri sepak bola yang tidak hanya terfokus pada segala hal seputar lapangan hijau, tapi juga pengembangan roda bisnis yang melibatkan suporter setia kami, the Jakmania," ucap Ambono Janurianto dalam acara perayaan ulang tahun Persija di bilangan Senayan, Jakarta, Selasa (28/11/2023).

Persija Jakarta

"Serta tidak lupa untuk terus berkontribusi pada tim nasional Indonesia serta pengembangan pembinaan kelompok umur,” tambahnya.

Sementara itu, Presiden Persija, Mohamad Prapanca mengatakan di usia saat ini timnya memiliki tekad membara untuk melewati segala rintangan. Sebab, dia nilai semua elemen Persija harus tetap saling menguatkan bersama.

Halaman:
1 2
      
