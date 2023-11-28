Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Mohamad Prapanca: Doakan Persija Jakarta Februari 2024 Main di Stadion JIS

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Selasa, 28 November 2023 |20:22 WIB
Mohamad Prapanca: Doakan Persija Jakarta Februari 2024 Main di Stadion JIS
Mohamad Prapanca mohon doa agar Persija Jakarta bisa main di Stadion JIS pada Februari 2024 (Foto: MPI/Andri Bagus Syaeful)
A
A
A

JAKARTA - Presiden Persija Jakarta, Mohamad Prapanca mengatakan, timnya berpeluang bermarkas di Jakarta International Stadium (Stadion JIS) pada Februari 2024. Apakah itu saat Skuad Macan Kemayoran menjamu Madura United dalam lanjutan Liga 1 2023-2024?

Sebagaimana diketahui, Persija ada tiga laga pada Februari 2024, yakni dua tandang dan satu kandang. Dalam laga kandang, anak asuh Thomas Doll akan melawan Madura United pada 22 Februari 2024.

Stadion JIS (Jakarta International Stadium) dipakai untuk Piala Dunia U-17 2023 (Foto: Okezone/Wikanto Arungbudoyo)

Prapanca meminta dukungan dan doa agar Persija segera terealisasi bermarkas di JIS. Pasalnya, timnya sampai saat ini masih menumpang di Stadion Patriot Candrabhaga, Bekasi, saat tidak bisa menggunakan Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK).

"Saya sudah bilang, mudah-mudahan doakan agar di Februari itu kami bisa main di JIS," kata Prapanca dalam acara ulang tahun ke-95 Persija di bilangan Senayan, Jakarta, Selasa (28/11/2023).

Pria berkacamata itu mengatakan saat ini terkait pengelolaan Stadion JIS ke depan belum bisa dipastikan saat ini. Sebab, Persija dan PT JakPro belum ada perbincangan lebih lanjut.

"Hari ini kita belum tahu. Karena feedback dari JIS belum ada," kata Prapanca.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/15/49/3034272/berdasarkan-komdis-pssi-persija-jakarta-dan-persib-bandung-jadi-klub-yang-paling-sering-lakukan-pelanggaran-di-liga-1-2023-2024-f0FWjw8Onw.jpg
Berdasarkan Komdis PSSI, Persija Jakarta dan Persib Bandung Jadi Klub yang Paling Sering Lakukan Pelanggaran di Liga 1 2023-2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/49/3022387/pencinta-vespa-bek-persib-bandung-rezaldi-hehanussa-mudik-ke-ciputat-dengan-motor-kesayangannya-YqazojjlDx.jpg
Pencinta Vespa, Bek Persib Bandung Rezaldi Hehanussa Mudik ke Ciputat dengan Motor Kesayangannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/16/49/3022351/liburan-ke-pantai-pangandaran-3-pemain-persib-bandung-pilih-kendarai-sepeda-motor-Ddclf6uAlX.jpg
Liburan ke Pantai Pangandaran, 3 Pemain Persib Bandung Pilih Kendarai Sepeda Motor
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/14/49/3021689/breaking-news-persija-jakarta-dan-thomas-doll-resmi-berpisah-0uZsavkidW.jpeg
Breaking News: Persija Jakarta dan Thomas Doll Resmi Berpisah!
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/12/11/11/1654387/link-nonton-indonesia-vs-myanmar-sea-games-2025-streaming-eksklusif-di-vision-xme.webp
Link Nonton Indonesia vs Myanmar SEA Games 2025, Streaming Eksklusif di VISION+
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/12/11/luis_estrela_tegaskan_timnas_futsal_putri_siap_men.jpg
Luis Estrela Minta Timnas Futsal Putri Tampil Tanpa Rasa Takut di SEA Games 2025
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement