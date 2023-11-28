Mohamad Prapanca: Doakan Persija Jakarta Februari 2024 Main di Stadion JIS

Mohamad Prapanca mohon doa agar Persija Jakarta bisa main di Stadion JIS pada Februari 2024 (Foto: MPI/Andri Bagus Syaeful)

JAKARTA - Presiden Persija Jakarta, Mohamad Prapanca mengatakan, timnya berpeluang bermarkas di Jakarta International Stadium (Stadion JIS) pada Februari 2024. Apakah itu saat Skuad Macan Kemayoran menjamu Madura United dalam lanjutan Liga 1 2023-2024?

Sebagaimana diketahui, Persija ada tiga laga pada Februari 2024, yakni dua tandang dan satu kandang. Dalam laga kandang, anak asuh Thomas Doll akan melawan Madura United pada 22 Februari 2024.

Prapanca meminta dukungan dan doa agar Persija segera terealisasi bermarkas di JIS. Pasalnya, timnya sampai saat ini masih menumpang di Stadion Patriot Candrabhaga, Bekasi, saat tidak bisa menggunakan Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK).

"Saya sudah bilang, mudah-mudahan doakan agar di Februari itu kami bisa main di JIS," kata Prapanca dalam acara ulang tahun ke-95 Persija di bilangan Senayan, Jakarta, Selasa (28/11/2023).

Pria berkacamata itu mengatakan saat ini terkait pengelolaan Stadion JIS ke depan belum bisa dipastikan saat ini. Sebab, Persija dan PT JakPro belum ada perbincangan lebih lanjut.

"Hari ini kita belum tahu. Karena feedback dari JIS belum ada," kata Prapanca.