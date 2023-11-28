Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

DPRD DKI Beri Sinyal Persija Jakarta Bermarkas di Stadion JIS Tahun Depan

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Selasa, 28 November 2023 |20:01 WIB
DPRD DKI Beri Sinyal Persija Jakarta Bermarkas di Stadion JIS Tahun Depan
Persija Jakarta diusahakan main di Stadion JIS tahun depan (Foto: Okezone/Wikanto Arungbudoyo)
A
A
A

JAKARTA - Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi membuka peluang Persija Jakarta dapat bermarkas di Jakarta International Stadium (Stadion JIS) pada tahun depan. Tentunya hal itu kabar membahagiakan buat Skuad Macan Kemayoran.

Sebagaimana diketahui, Stadion JIS baru saja digunakan untuk Piala Dunia U-17 2023 untuk babak fase grup sampai dengan perempat final. Hal itu dimungkinkan setelah beberapa aspek dibenahi di sana.

Stadion JIS (Foto: Instagram/@jakinstadium)

Edi Marsudi mengatakan, sudah seharusnya Persija dapat memaksimalkan JIS sebagai markasnya. Jadi, Andritany Ardhiyasa dan kolega tidak lagi menumpang seperti saat ini di Stadion Patriot Candrabhaga, Kota Bekasi.

"JIS ini kita sudah ada kerjasamanya dengan Pak PJ Gubernur Heru Budi. Jadi, nanti Persija itu ada base dan kantornya di sana, supaya stadion itu bisa dipakai juga," kata Edi Marsudi saat acara ulang tahun Persija di bilangan Senayan, Jakarta, Selasa (28/11/2023).

"Sayang juga kan stadion dengan nilai besar itu enggak dipakai. Kalau buat live-live music besar saja, buat apa? Ada kok tempatnya outdoor, jangan di situ (JIS), Rp4,2 triliun itu kami bangun," imbuh kader PDIP itu.

"Mudah-mudahan ke depan Persija masuk di situ, bisa latihan di situ, dan kan biasain dia (Persija), akhirnya dia juga oh ini lapangannya model kayak begini, ngerti gitu," lanjut Edi.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/15/49/3034272/berdasarkan-komdis-pssi-persija-jakarta-dan-persib-bandung-jadi-klub-yang-paling-sering-lakukan-pelanggaran-di-liga-1-2023-2024-f0FWjw8Onw.jpg
Berdasarkan Komdis PSSI, Persija Jakarta dan Persib Bandung Jadi Klub yang Paling Sering Lakukan Pelanggaran di Liga 1 2023-2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/49/3022387/pencinta-vespa-bek-persib-bandung-rezaldi-hehanussa-mudik-ke-ciputat-dengan-motor-kesayangannya-YqazojjlDx.jpg
Pencinta Vespa, Bek Persib Bandung Rezaldi Hehanussa Mudik ke Ciputat dengan Motor Kesayangannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/16/49/3022351/liburan-ke-pantai-pangandaran-3-pemain-persib-bandung-pilih-kendarai-sepeda-motor-Ddclf6uAlX.jpg
Liburan ke Pantai Pangandaran, 3 Pemain Persib Bandung Pilih Kendarai Sepeda Motor
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/14/49/3021689/breaking-news-persija-jakarta-dan-thomas-doll-resmi-berpisah-0uZsavkidW.jpeg
Breaking News: Persija Jakarta dan Thomas Doll Resmi Berpisah!
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/12/11/11/1654387/link-nonton-indonesia-vs-myanmar-sea-games-2025-streaming-eksklusif-di-vision-xme.webp
Link Nonton Indonesia vs Myanmar SEA Games 2025, Streaming Eksklusif di VISION+
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/12/08/sabar_karyaman_gutamamoh_reza_pahlevi_isfahani.jpg
Sabar/Reza dan Ana/Trias Melaju ke Perempat Final SEA Games 2025
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement