DPRD DKI Beri Sinyal Persija Jakarta Bermarkas di Stadion JIS Tahun Depan

JAKARTA - Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi membuka peluang Persija Jakarta dapat bermarkas di Jakarta International Stadium (Stadion JIS) pada tahun depan. Tentunya hal itu kabar membahagiakan buat Skuad Macan Kemayoran.

Sebagaimana diketahui, Stadion JIS baru saja digunakan untuk Piala Dunia U-17 2023 untuk babak fase grup sampai dengan perempat final. Hal itu dimungkinkan setelah beberapa aspek dibenahi di sana.

Edi Marsudi mengatakan, sudah seharusnya Persija dapat memaksimalkan JIS sebagai markasnya. Jadi, Andritany Ardhiyasa dan kolega tidak lagi menumpang seperti saat ini di Stadion Patriot Candrabhaga, Kota Bekasi.

"JIS ini kita sudah ada kerjasamanya dengan Pak PJ Gubernur Heru Budi. Jadi, nanti Persija itu ada base dan kantornya di sana, supaya stadion itu bisa dipakai juga," kata Edi Marsudi saat acara ulang tahun Persija di bilangan Senayan, Jakarta, Selasa (28/11/2023).

"Sayang juga kan stadion dengan nilai besar itu enggak dipakai. Kalau buat live-live music besar saja, buat apa? Ada kok tempatnya outdoor, jangan di situ (JIS), Rp4,2 triliun itu kami bangun," imbuh kader PDIP itu.

"Mudah-mudahan ke depan Persija masuk di situ, bisa latihan di situ, dan kan biasain dia (Persija), akhirnya dia juga oh ini lapangannya model kayak begini, ngerti gitu," lanjut Edi.