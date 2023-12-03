Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Laga PSIS Semarang vs PSS Sleman Ricuh: 5 Bus Suporter Tamu Dirusak, Sopir Diancam Celurit hingga Dijarah!

Eka Setiawan , Jurnalis-Minggu, 03 Desember 2023 |20:05 WIB
Laga PSIS Semarang vs PSS Sleman Ricuh: 5 Bus Suporter Tamu Dirusak, Sopir Diancam Celurit hingga Dijarah!
Salah satu bus yang mengangkut suporter PSS Sleman dirusak (Foto: MPI/Eka Setiawan)
SEMARANG - Sebanyak lima bus pengangkut suporter PSS Sleman dirusak segerombolan pemuda beratribut PSIS Semarang. Hal itu terjadi usai laga pekan ke-21 Liga 1 2023-2024 di Stadion Jatidiri, Semarang, Jawa Tengah, Minggu (3/12/2023) sore WIB.

Bus tersebut parkir di Jl. Sisingamangaraja, sekira lima menit jalan kaki dari Stadion Jatidiri. Pantauan MNC Portal Indonesia (MPI) di lokasi, tiga bus nopol H 1525 DC warna biru kuning, Bus Pansa Transport nopol AB 7582 AK warna putih biru dan nopol AD 7284 AB masih terparkir.

Ricuh di laga PSIS Semarang vs PSS Sleman (Foto: MPI/Eka Setiawan)

Bahkan, bus bernomor polisi H 1525 DC yang disopiri Purnomo (47) warga Yogyakarta tak bisa berjalan karena akinya dicuri. Tak hanya itu, dia juga sempat diancam dengan celurit.

"Tadi jam 5 sore, saya mau ke sana (Stadion Jatidiri) tidak bisa jalan (busnya) ternyata akinya hilang. Saya sempat dikalungi celurit (leher diancam celurit), saya lari. Dia pakai atribut (PSIS)," ungkap Purnomo.

Dompet, sebuah ponsel, dan uang tunai Rp1 juta miliknya raib dijarah. Kini, Purnomo dan para sopir lainnya masih berada di lokasi. Sejumlah polisi terlihat di sana.

1 2
      
