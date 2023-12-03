Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Laga PSIS Semarang vs PSS Sleman Diwarnai Kericuhan, Injury Time Babak Kedua Tak Dimainkan!

Eka Setiawan , Jurnalis-Minggu, 03 Desember 2023 |17:18 WIB
Laga PSIS Semarang vs PSS Sleman Diwarnai Kericuhan, <i>Injury Time</i> Babak Kedua Tak Dimainkan!
Kericuhan pecah di penghujung laga PSIS Semarang vs PSS Sleman (Foto: MPI/Eka Setiawan)
A
A
A

SEMARANG - Laga PSIS Semarang vs PSS Sleman di pekan ke-21 Liga 1 2023-2024 diwarnai kericuhan pada penghujung babak kedua. Alhasil, waktu injury time tidak dimainkan di Stadion Jatidiri, Semarang, Jawa Tengah, Minggu (3/12/2023) sore WIB.

Di lima menit terakhir masa injury time, penonton di tribune barat yang diisi suporter PSS terlibat aksi saling lempar dengan pendukung tuan rumah. Tak hanya itu, aksi tersebut membuat ofisial kedua tim beberapa terlihat berlari memasuki lapangan.

Ricuh di laga PSIS Semarang vs PSS Sleman (Foto: MPI/Eka Setiawan)

Menggunakan pengeras suara, panitia pertandingan sempat berulangkali meminta penonton tertib. Namun, hal itu sia-sia belaka.

"Penonton diimbau tertib, tidak menyalakan flare atau kembang api," bunyi peringatan tersebut menggunakan pengeras suara, Minggu (3/12/2023).

Masa injury time itu akhirnya tak digunakan untuk bermain. Ofisial tim termasuk para pemain berlari menuju sisi timur. Tak lama, wasit akhirnya meniup peluit panjang tanda pertandingan usai. Hujan lebat langsung mengguyur stadion sehingga membuat massa kocar-kacir.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/15/49/3034272/berdasarkan-komdis-pssi-persija-jakarta-dan-persib-bandung-jadi-klub-yang-paling-sering-lakukan-pelanggaran-di-liga-1-2023-2024-f0FWjw8Onw.jpg
Berdasarkan Komdis PSSI, Persija Jakarta dan Persib Bandung Jadi Klub yang Paling Sering Lakukan Pelanggaran di Liga 1 2023-2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/49/3022387/pencinta-vespa-bek-persib-bandung-rezaldi-hehanussa-mudik-ke-ciputat-dengan-motor-kesayangannya-YqazojjlDx.jpg
Pencinta Vespa, Bek Persib Bandung Rezaldi Hehanussa Mudik ke Ciputat dengan Motor Kesayangannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/16/49/3022351/liburan-ke-pantai-pangandaran-3-pemain-persib-bandung-pilih-kendarai-sepeda-motor-Ddclf6uAlX.jpg
Liburan ke Pantai Pangandaran, 3 Pemain Persib Bandung Pilih Kendarai Sepeda Motor
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/14/49/3021689/breaking-news-persija-jakarta-dan-thomas-doll-resmi-berpisah-0uZsavkidW.jpeg
Breaking News: Persija Jakarta dan Thomas Doll Resmi Berpisah!
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/12/16/51/1656525/indonesia-tembus-60-emas-di-sea-games-2025-menembak-catur-dan-angkat-besi-tampil-moncer-qgv.webp
Indonesia Tembus 60 Emas di SEA Games 2025: Menembak, Catur, dan Angkat Besi Tampil Moncer
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/12/16/appi_dan_ileague_menggelar_laga_sepak_bola_untuk.jpg
APPI dan I.League Gelar Laga Amal untuk Sumatra, Solidaritas Sepak Bola Indonesia Menggema
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement