Laga PSIS Semarang vs PSS Sleman Diwarnai Kericuhan, Injury Time Babak Kedua Tak Dimainkan!

SEMARANG - Laga PSIS Semarang vs PSS Sleman di pekan ke-21 Liga 1 2023-2024 diwarnai kericuhan pada penghujung babak kedua. Alhasil, waktu injury time tidak dimainkan di Stadion Jatidiri, Semarang, Jawa Tengah, Minggu (3/12/2023) sore WIB.

Di lima menit terakhir masa injury time, penonton di tribune barat yang diisi suporter PSS terlibat aksi saling lempar dengan pendukung tuan rumah. Tak hanya itu, aksi tersebut membuat ofisial kedua tim beberapa terlihat berlari memasuki lapangan.

Menggunakan pengeras suara, panitia pertandingan sempat berulangkali meminta penonton tertib. Namun, hal itu sia-sia belaka.

"Penonton diimbau tertib, tidak menyalakan flare atau kembang api," bunyi peringatan tersebut menggunakan pengeras suara, Minggu (3/12/2023).

Masa injury time itu akhirnya tak digunakan untuk bermain. Ofisial tim termasuk para pemain berlari menuju sisi timur. Tak lama, wasit akhirnya meniup peluit panjang tanda pertandingan usai. Hujan lebat langsung mengguyur stadion sehingga membuat massa kocar-kacir.