HOME BOLA LIGA ITALIA

Susah Payah Kalahkan Monza, Massimiliano Allegri: Kemenangan Penting untuk Juventus

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Minggu, 03 Desember 2023 |06:01 WIB
Susah Payah Kalahkan Monza, Massimiliano Allegri: Kemenangan Penting untuk Juventus
Juventus menang dramatis atas Monza di Liga Italia 2023-2024. (Foto: Reuters)
A
A
A

MONZA Juventus menang dramatis atas Monza di pekan ke-14 Liga Italia 2023-2024 pada Sabtu 2 Desember 2023 dini hari WIB. Pelatih Juventus, Massimiliano Allegri pun senang hasil itu meski pasukannya harus bersusah payah mengalahkan Monza dengan skor 2-1.

Allegri lantas menyebut kemenangan Monza menjadi sangat penting untuk Juventus. Sebab tiga poin dari markas Monza membuat Juventus kini bertengger di peringkat pertama pada klasemen sementara Liga Italia 2023-2024.

Ya, si Nyonya Tua -julukan Juventus- baru menang dramatis atas Monza dengan skor 2-1 di Stadion Brianteo. Disebut dramatis karena sebelumnya Juventus yang sudah unggul lebih dulu lewat gol Adrien Rabiot (12’) tapi disamakan oleh gol Valentin Carbony (90+1’).

Beruntung Juventus memiliki Federico Gatti yang menjadi juruselamat mereka lewat gol telatnya (90+4’).

Usai pertandingan, Allegri puas bukan main karena Juventus bisa meraih kemenangan atas Monza. Sebab menurutnya, mengalahkan tim berjuluk La Brianzola itu bukanlah perkara mudah.

Monza vs Juventus

“Ini kemenangan penting karena terjadi saat melawan tim kuat yang bermain bagus,” kata Allegri, dilansir dari Football Italia, Minggu (3/12/2023).

