Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA INGGRIS

Momen Calon Pemain Timnas Indonesia Justin Hubner Masuk Kamera Premier League untuk Pertama Kalinya

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Minggu, 03 Desember 2023 |13:26 WIB
Momen Calon Pemain Timnas Indonesia Justin Hubner Masuk Kamera Premier League untuk Pertama Kalinya
Justin Hubner sempat tertangkap kamera Premier League (Foto: Instagram/@justinhubner5)
A
A
A

MOMEN calon pemain Timnas Indonesia Justin Hubner masuk kamera Premier League untuk pertama kalinya akan diulas. Sebab, pemain berdarah Belanda itu akhirnya masuk ke matchday skuad Wolverhampton Wanderers.

Nama Justin Hubner tertera di daftar susunan pemain Wolverhampton Wanderers untuk menghadapi Arsenal di pekan ke-14 Liga Inggris 2023-2024, Sabtu 2 Desember malam WIB. Duel tersebut berlangsung di Stadion Emirates, London.

Justin Hubner

Hubner dipercaya pelatih Gary O'Neil untuk mengisi satu tempat di skuad matchday. Hal itu membuktikan talenta yang dimiliki pemain berusia 20 tahun tersebut.

Masuk matchday skuad, Hubner pun mendapat sorotan dari kamera tayangan langsung Premier League. Wajahnya masuk kamera saat hendak melakukan pemanasan jelang pertandingan di Stadion Emirates.

Tak hanya itu, wajah Hubner kembali tersorot kamera saat duduk di bangku cadangan. Momen itu tentu cukup membanggakan buat masyarakat Indonesia.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/04/45/3043903/justin-hubner-bicara-momen-jadi-pemain-cadangan-di-laga-arsenal-vs-wolverhampton-wanderers-pengalaman-luar-biasa-RxrOJHCMSa.jpg
Justin Hubner Bicara Momen Jadi Pemain Cadangan di Laga Arsenal vs Wolverhampton Wanderers: Pengalaman Luar Biasa!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/18/45/3022968/nasib-elkan-baggott-makin-suram-jelang-laga-ipswich-town-vs-liverpool-di-pekan-pembuka-liga-inggris-2024-2025-RO67OkI5M5.jpg
Nasib Elkan Baggott Makin Suram Jelang Laga Ipswich Town vs Liverpool di Pekan Pembuka Liga Inggris 2024-2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/18/45/3022671/cerita-erik-ten-hag-diminta-manajemen-manchester-united-bertahan-saat-asyik-liburan-gNONesa0XN.JPG
Cerita Erik ten Hag Diminta Manajemen Manchester United Bertahan saat Asyik Liburan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/45/3022628/erik-ten-hag-tahu-manchester-united-sempat-dekati-thomas-tuchel-tS3XakJIoT.JPG
Erik ten Hag Tahu Manchester United Sempat Dekati Thomas Tuchel
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/12/16/11/1656479/latihan-cuma-sebulan-megawati-hangestri-bersyukur-raih-perunggu-di-sea-games-2025-kgu.webp
Latihan Cuma Sebulan, Megawati Hangestri Bersyukur Raih Perunggu di SEA Games 2025
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2024/06/24/niclas_fullkrug.jpg
AC Milan Darurat Striker! Fullkrug Jadi Solusi Kilat, Vlahovic Target Utama 
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement