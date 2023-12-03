Momen Calon Pemain Timnas Indonesia Justin Hubner Masuk Kamera Premier League untuk Pertama Kalinya

MOMEN calon pemain Timnas Indonesia Justin Hubner masuk kamera Premier League untuk pertama kalinya akan diulas. Sebab, pemain berdarah Belanda itu akhirnya masuk ke matchday skuad Wolverhampton Wanderers.

Nama Justin Hubner tertera di daftar susunan pemain Wolverhampton Wanderers untuk menghadapi Arsenal di pekan ke-14 Liga Inggris 2023-2024, Sabtu 2 Desember malam WIB. Duel tersebut berlangsung di Stadion Emirates, London.

Hubner dipercaya pelatih Gary O'Neil untuk mengisi satu tempat di skuad matchday. Hal itu membuktikan talenta yang dimiliki pemain berusia 20 tahun tersebut.

Masuk matchday skuad, Hubner pun mendapat sorotan dari kamera tayangan langsung Premier League. Wajahnya masuk kamera saat hendak melakukan pemanasan jelang pertandingan di Stadion Emirates.

Tak hanya itu, wajah Hubner kembali tersorot kamera saat duduk di bangku cadangan. Momen itu tentu cukup membanggakan buat masyarakat Indonesia.