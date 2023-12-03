Momen Justin Hubner Tenangkan Hwang Hee-chan Kelar Laga Arsenal vs Wolverhampton Wanderers

MOMEN Justin Hubner tenangkan Hwang Hee-chan kelar laga Arsenal vs Wolverhampton akan menjadi pembahasan kali ini. Kedua tim saling berhadapan di pekan ke-14 Liga Inggris 2023-2023, Sabtu (2/12/2023) malam WIB.

Arsenal yang bermain di depan publik sendiri tampil dominan. Unggul cepat lewat gol Bukayo Saka di menit keenam, The Gunners berhasil menang tipis 2-1 atas Wolves.

Para pemain Wolves pun tertunduk lesu usai pertandingan. Justin hubner yang berada di bangku cadangan langsung bergerak ke tengah lapangan untuk memberikan semangat kepada rekan-rekannya.

Salah satu momen tertangkap saat Hubner tengah menenangkan pemain depan Wolves, Hwang Heecan. Calon penggawa Timas Indonesia itu terlihat memeluk rekannya sambil memberikan semangat.

Ya, Justin Hubner masuk dalam daftar pemain Wolvehampton di laga kontra Arsenal. Sayangnya, dia belum mendapat kesempatan bermain di laga tersebut.

Meski demikian, bisa masuk dalam daftar pemain Wolves di laga kontra Arsenal sendiri sudah menjadi pencapaian yang sangat baik bagi Hubner. Setidaknya, debut Hubner untuk tampil di ajang Liga Inggris sudah ada di depan mata.