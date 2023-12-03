Masuk Daftar Pemain Arsenal vs Wolverhampton Wanderers, Justin Hubner Selangkah Lagi Debut di Premier League!

JUSTIN Hubner selangkah lagi debut di ajang Premier League. Calon pemain Timnas Indonesia itu masuk dalam daftar pemain di laga Arsenal vs Wolverhampton Wanderers.

Wolves bertamu ke markas Arsenal pada Sabtu (2/12/2023) malam WIB. Sayang pada laga tersebut pasukan Gary O'Neil harus mengakui kehebatan tuan rumah dengan skor akhir 2-1.

Justin Hubner belum mendapat kesempatan bermain di laga tersebut. Keputusan pelatuh membuat pemain berdarah Belanda itu hanya berada di bangku cadangan.

Meski demikian, bisa masuk dalam daftar pemain Wolves di laga kontra Arsenal sendiri sudah menjadi pencapaian yang sangat baik bagi Hubner. Setidaknya, debut Hubner untuk tampil di ajang Liga Inggris sudah ada di depan mata.

Sebagai informasi, Justin Hubner sedang menjalani proses naturalisasi yang mana sudah dalam tahap akhir. Kabar terakhir, bek 20 tahun itu tinggal menunggu surat keputusan dari Presiden RI dan pengambilan sumpah sebagai warga negara Indonesia (WNI).