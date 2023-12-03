Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA INGGRIS

Masuk Daftar Pemain Arsenal vs Wolverhampton Wanderers, Justin Hubner Selangkah Lagi Debut di Premier League!

Admiraldy Eka Saputra , Jurnalis-Minggu, 03 Desember 2023 |05:58 WIB
Masuk Daftar Pemain Arsenal vs Wolverhampton Wanderers, Justin Hubner Selangkah Lagi Debut di Premier League!
Justin Hubner masuk dalam daftar pemain Wolves di laga kontra Arsenal (Foto: Instagram/Justin Hubner)
A
A
A

JUSTIN Hubner selangkah lagi debut di ajang Premier League. Calon pemain Timnas Indonesia itu masuk dalam daftar pemain di laga Arsenal vs Wolverhampton Wanderers.

Wolves bertamu ke markas Arsenal pada Sabtu (2/12/2023) malam WIB. Sayang pada laga tersebut pasukan Gary O'Neil harus mengakui kehebatan tuan rumah dengan skor akhir 2-1.

Justin Hubner belum mendapat kesempatan bermain di laga tersebut. Keputusan pelatuh membuat pemain berdarah Belanda itu hanya berada di bangku cadangan.

Meski demikian, bisa masuk dalam daftar pemain Wolves di laga kontra Arsenal sendiri sudah menjadi pencapaian yang sangat baik bagi Hubner. Setidaknya, debut Hubner untuk tampil di ajang Liga Inggris sudah ada di depan mata.

Sebagai informasi, Justin Hubner sedang menjalani proses naturalisasi yang mana sudah dalam tahap akhir. Kabar terakhir, bek 20 tahun itu tinggal menunggu surat keputusan dari Presiden RI dan pengambilan sumpah sebagai warga negara Indonesia (WNI).

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/04/45/3043903/justin-hubner-bicara-momen-jadi-pemain-cadangan-di-laga-arsenal-vs-wolverhampton-wanderers-pengalaman-luar-biasa-RxrOJHCMSa.jpg
Justin Hubner Bicara Momen Jadi Pemain Cadangan di Laga Arsenal vs Wolverhampton Wanderers: Pengalaman Luar Biasa!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/18/45/3022968/nasib-elkan-baggott-makin-suram-jelang-laga-ipswich-town-vs-liverpool-di-pekan-pembuka-liga-inggris-2024-2025-RO67OkI5M5.jpg
Nasib Elkan Baggott Makin Suram Jelang Laga Ipswich Town vs Liverpool di Pekan Pembuka Liga Inggris 2024-2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/18/45/3022671/cerita-erik-ten-hag-diminta-manajemen-manchester-united-bertahan-saat-asyik-liburan-gNONesa0XN.JPG
Cerita Erik ten Hag Diminta Manajemen Manchester United Bertahan saat Asyik Liburan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/45/3022628/erik-ten-hag-tahu-manchester-united-sempat-dekati-thomas-tuchel-tS3XakJIoT.JPG
Erik ten Hag Tahu Manchester United Sempat Dekati Thomas Tuchel
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/12/15/51/1656101/eks-menpora-dito-ariotedjo-tepis-kabar-aktris-dk-jadi-penyebab-keretakan-rumah-tangga-gde.webp
Eks Menpora Dito Ariotedjo Tepis Kabar Aktris DK Jadi Penyebab Keretakan Rumah Tangga
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/12/16/as_roma_menang_tipis_1_0_atas_como_pada_giornata_k.jpg
Hasil AS Roma vs Como: Menang Tipis, Sang Serigala Jaga Peluang Scudetto
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement