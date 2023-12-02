Breaking News: Calon Pemain Timnas Indonesia Justin Hubner Masuk Daftar Pemain Arsenal vs Wolverhampton Wanderers di Liga Inggris 2023-2024!

Justin Hubner masuk daftar pemain Arsenal vs Wolverhampton Wanderers di Liga Inggris 2023-2024 pada malam nanti. (Foto: Wolverhampton Wanderers)

BREAKING news, calon pemain Timnas Indonesia, Justin Hubner, masuk daftar pemain Arsenal vs Wolverhampton Wanderers. Laga pekan ke-14 Liga Inggris 2023-2024 tersebut bakal digelar di Emirates Stadium, Sabtu (2/12/2023) pukul 22.00 WIB.

Kabar Justin Hubner masuk daftar pemain Wolves senior kontra The Gunners -julukan Arsenal- itu disampaikan oleh akun Instagram fanbase Timnas Indonesia, @futboll.indonesiaa. Dalam laporannya, bek 20 tahun tersebut disebut ikut ke dalam skuad Wolves saat melawat ke markas Arsenal.

"Dilansir dari Story Eksklusifnya, Justin memberi tahu bahwa ia ikut dalam rombongan tim utama Wolves malam nanti saat away melawan Arsenal!" tulis laporan akun Instagram fanbase Timnas Indonesia, @futboll.indonesiaa, dikutip Sabtu (2/12/2023).

Dengan demikian, Justin Hubner akan semakin dekat untuk mencatatkan debutnya di Liga Inggris bersama Wolverhampton Wanderers senior. Jika dia dimainkan malam nanti, pemain kelahiran Belanda itu akan memiliki pengalaman luar biasa sebelum memperkuat Timnas Indonesia.

Sebagai informasi, Justin Hubner sedang menjalani proses naturalisasi yang mana sudah dalam tahap akhir. Kabar terakhir, bek 20 tahun itu tinggal menunggu surat keputusan dari Presiden RI dan pengambilan sumpah sebagai warga negara Indonesia (WNI).