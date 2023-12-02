Prediksi Line Up Mengerikan Timnas Indonesia di Piala Asia 2023 jika Diperkuat Justin Hubner: Skuad Garuda Lolos 16 Besar?

PREDIKSI line up mengerikan Timnas Indonesia di Piala Asia 2023 jika diperkuat Justin Hubner akan diulas Okezone. Skuad Garuda asuhan Shin Tae-yong akan tampil di Piala Asia 2023 yang digelar di Qatar pada 12 Januari hingga 10 Februari 2024.

Timnas Indonesia segrup dengan Vietnam, Jepang, dan Irak, di fase Grup D Piala Asia 2023. Sesuai jadwal, Timnas Indonesia lebih dulu akan bertemu Irak pada 15 Januari 2024, kemudian melawan Vietnam (19 Januari 2024), dan menghadapi Jepang (24 Januari 2024).

Sebagai informasi, dua tim teratas dari enam grup, plus empat tim peringkat ketiga terbaik nantinya akan lolos ke 16 besar Piala Asia 2023. Untuk itu, Timnas Indonesia wajib mengalahkan Vietnam jika ingin menjaga asal lolos ke fase gugur.

Pasalnya, Jepang dan Irak di atas kertas lebih diunggulkan menjadi dua tim teratas di Grup D yang diprediksi lolos otomatis ke 16 besar. Paling minimal, Timnas Indonesia wajib menang atas Vietnam dan menahan imbang Irak demi mencuri satu tiket 16 besar.

Untuk memenuhi target Timnas Indonesia di Piala Asia 2023, PSSI sedang menaturalisasi Justin Hubner (Wolverhampton Wanderers U-21), Nathan Tjoe-A-On (Swansea City), Ragnar Oratmangoen (Fortuna Sittard) dan Jay Idzes (Venezia). Khusus Justin Hubner, proses naturalisasinya sudah dalam tahap akhir.

Kabar terakhir, bek 20 tahun itu tinggal menunggu surat keputusan dari Presiden RI dan pengambilan sumpah sebagai warga negara Indonesia (WNI). Justin Hubner baru saja bantu Wolverhampton Wanderers U-21 bantai OGC Nice U-21 dengan skor 4-2 di Grup A Premier League International Cup 2023-2024 pada Kamis 30 Desember 2023.