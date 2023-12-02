Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Beri Kode 5 Desember 2023, Justin Hubner Terbang ke Indonesia dan Resmi Disumpah Jadi WNI?

Djanti Virantika , Jurnalis-Sabtu, 02 Desember 2023 |07:53 WIB
Beri Kode 5 Desember 2023, Justin Hubner Terbang ke Indonesia dan Resmi Disumpah Jadi WNI?
Justin Hubner kini dalam proses naturalisasi untuk membela Timnas Indonesia. (Foto: Instagram/@justinhubner5)
A
A
A

PEMAIN keturunan Indonesia, Justin Hubner, memberi kode bakal pergi pada 5 Desember 2023. Akankah Justin Hubner terbang ke Indonesia dan resmi disumpah jadi warga negara Indonesia (WNI)?

Sebagaimana diketahui, Justin Hubner kini sedang diproses naturalisasi guna membela Timnas Indonesia. Beberapa waktu lalu, prosesnya pun disebut sudah mencapai tahap akhir.

Kode Justi Hubner

Dengan begitu, Justin Hubner tinggal menunggu surat keputusan dari Presiden RI dan pengambilan sumpah sebagai WNI. Bek berusia 20 tahun itu memang dipersiapkan untuk memperkuat Timnas Indonesia di Piala Asia 2023.

Ajang Piala Asia 2023 memang diketahui akan segera bergulir. Tepatnya, turnamen bergengsi itu akan dihelat di Qatar pada 12 Januari hingga 10 Februari 2024.

Di tengah proses naturalisasinya yang terus berjalan, Justin Hubner lempar kode lewat unggahan di akun Instagram pribadinya. Dia menyebut akan bepergian pada 5 Desember 2023, meski tak mengungkap ke mana dirinya akan pergi.

“Apakah kalian siap? Tanggal 5 kita bepergian ke….” tulis Justin Hubner dalam unggahannya di Instagram, dilansir dari akun Tiktok @garudanusantaraofficial, Sabtu (2/12/2023).

Sontak, unggahan ini ramai dispekulasikan netizen. Beberapa menduga unggahan itu berkaitan dengan proses naturalisasinya untuk membela Timnas Indonesia.

Tetapi, ada juga netizen yang menilai hal ini berkaitan dengan karier Justin Hubner di level klub. Diketahui, Hubner kini membela klub Inggris, yakni Wolverhampton Wanderers U-21.

“Jangan lupa hafalin lagu Indonesia Raya ya Justin,” tulis netizen.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/15/51/3189945/timnas_indonesia_berpotensi_balaskan_dendam_ke_finlandia_di_fifa_series_2026_pssi-hFuC_large.jpg
Timnas Indonesia Kalah 0-5 dari Finlandia pada 2006, Balas Dendam 20 Tahun Kemudian?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/15/51/3189931/shin_tae_yong_mengaku_tak_pernah_dihubungi_pssi_lagi_untuk_melatih_timnas_indonesia_okezone-FM0w_large.jpg
Dikonfirmasi Shin Tae-yong, PSSI Tak Pernah Tawari STY untuk Latih Timnas Indonesia Lagi!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/15/51/3189904/shin_tae_yong_menegaskan_kapten_timnas_indonesia_adalah_asnawi_mangkualam_okezone-kOZC_large.jpg
Respons Shin Tae-yong soal Isu Masalah di Ruang Ganti Timnas Indonesia: Kaptennya memang Asnawi Mangkualam
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/13/51/3189633/shin_tae_yong_dipecat_pssi_pada_awal_2025_pssi-J4Dj_large.jpg
Timnas Indonesia di Tahun 2025: Dari Pemecatan Shin Tae-yong hingga Gagal Lolos Semifinal SEA Games 2025!
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/12/15/51/1655843/klasemen-medali-sea-games-2025-hari-keenam-indonesia-nyaman-di-posisi-2-dengan-43-emas-uyn.webp
Klasemen Medali SEA Games 2025 Hari Keenam: Indonesia Nyaman di Posisi 2 dengan 43 Emas
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/12/12/masniari_wolf_merebut_medali_emas_renang_nomor_50.jpg
Profil Masniari Wolf, Ratu Renang Indonesia Raih Emas SEA Games Tiga Edisi Beruntun
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement