Beri Kode 5 Desember 2023, Justin Hubner Terbang ke Indonesia dan Resmi Disumpah Jadi WNI?

Justin Hubner kini dalam proses naturalisasi untuk membela Timnas Indonesia. (Foto: Instagram/@justinhubner5)

PEMAIN keturunan Indonesia, Justin Hubner, memberi kode bakal pergi pada 5 Desember 2023. Akankah Justin Hubner terbang ke Indonesia dan resmi disumpah jadi warga negara Indonesia (WNI)?

Sebagaimana diketahui, Justin Hubner kini sedang diproses naturalisasi guna membela Timnas Indonesia. Beberapa waktu lalu, prosesnya pun disebut sudah mencapai tahap akhir.

Dengan begitu, Justin Hubner tinggal menunggu surat keputusan dari Presiden RI dan pengambilan sumpah sebagai WNI. Bek berusia 20 tahun itu memang dipersiapkan untuk memperkuat Timnas Indonesia di Piala Asia 2023.

Ajang Piala Asia 2023 memang diketahui akan segera bergulir. Tepatnya, turnamen bergengsi itu akan dihelat di Qatar pada 12 Januari hingga 10 Februari 2024.

Di tengah proses naturalisasinya yang terus berjalan, Justin Hubner lempar kode lewat unggahan di akun Instagram pribadinya. Dia menyebut akan bepergian pada 5 Desember 2023, meski tak mengungkap ke mana dirinya akan pergi.

“Apakah kalian siap? Tanggal 5 kita bepergian ke….” tulis Justin Hubner dalam unggahannya di Instagram, dilansir dari akun Tiktok @garudanusantaraofficial, Sabtu (2/12/2023).

Sontak, unggahan ini ramai dispekulasikan netizen. Beberapa menduga unggahan itu berkaitan dengan proses naturalisasinya untuk membela Timnas Indonesia.

Tetapi, ada juga netizen yang menilai hal ini berkaitan dengan karier Justin Hubner di level klub. Diketahui, Hubner kini membela klub Inggris, yakni Wolverhampton Wanderers U-21.

“Jangan lupa hafalin lagu Indonesia Raya ya Justin,” tulis netizen.