HASIL final Piala Dunia U-17 2023 antara Timnas Jerman U-17 vs Timnas Prancis U-17 akan dibahas di sini. Timnas Jerman U-17 unggul 2-1 atas Prancis U-17 pada menit ke-55 di Stadion Manahan Solo, Sabtu (2/12/2023) malam WIB.
Timnas Jerman U-17 sudah unggul 1-0 sejak babak pertama melalui penalti Paris Brunner. Namun, Noah Darvich sukses menggandakan keunggulan Jerman pada menit ke-51.
Hanya dua menit kemudian, Prancis U-17 sukses menipiskan ketertiinggalan melalui Saimon Bouabre. Namun, Jerman U-17 masih unggul 2-1.