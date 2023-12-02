Hasil Final Piala Dunia U-17 2023: 2 Gol Tercipta, Timnas Jerman U-17 Masih Unggul 2-1 atas Timnas Prancis U-17

Timnas Jerman U-17 sukses unggul 2-1 atas Prancis U-17 di menit ke-55 pada final Piala Dunia U-17 2023 (Foto: Twitter/dfb_junioren)

HASIL final Piala Dunia U-17 2023 antara Timnas Jerman U-17 vs Timnas Prancis U-17 akan dibahas di sini. Timnas Jerman U-17 unggul 2-1 atas Prancis U-17 pada menit ke-55 di Stadion Manahan Solo, Sabtu (2/12/2023) malam WIB.

Timnas Jerman U-17 sudah unggul 1-0 sejak babak pertama melalui penalti Paris Brunner. Namun, Noah Darvich sukses menggandakan keunggulan Jerman pada menit ke-51.

Hanya dua menit kemudian, Prancis U-17 sukses menipiskan ketertiinggalan melalui Saimon Bouabre. Namun, Jerman U-17 masih unggul 2-1.