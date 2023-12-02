Hasil Liga Futsal Profesional 2023-2024: Comeback, Cosmo JNE Tekuk Kancil WHW 3-2

HASIL Liga Futsal Profesional 2023-2024 akan dibahas di sini. Cosmo JNE sukses mengalahkan Kancil WHW dengan skor 3-2 dalam laga yang dimainkan di GOR UNESA, Semarang, Sabtu (2/12/2023).

Kancil WHW sempat unggul melalui gol-gol Felipe Santos dan Muhammad Fajrian. Namun, Cosmo JNE membalikkan skor melalui Zakaria Anwar, Reza Gunawan, dan Reza Yamani.

Jalannya Pertandingan

Pertandingan berlangsung sengit sejak menit awal. Kedua tim saling berebut penguasaan bola dan membangun serangan.

Kancil WHW menjadi tim yang lebih dulu menyelesaikan peluang dengan efektif. Tembakan keras Felipe Santos sesaat sebelum turun minum membawa Kancil WHW unggul 1-0 atas lawannya.

Pada babak kedua, pertandingn terus berlangsung seru. Kedua kesebalasan saling balas membalas gol.

Cosmo JNE terus tampil tenang meski tengah tertinggal. Bola demi bola mereka alirkan sebelum menusuk ke jantung pertahanan Kancil WHW.

Alhasil Cosmo JNE berhasil menyamakan kedudukan lewat sontekan Zakaria Anwar. Umpan rekannya berhasil diselesaikan dengan manis.

Tak berlangsung lama, Kancil WHW justru berhasil kembali unggul. Lewat skema yang mirip dengan gol penyama kedudukan Cosmo JNE, Muhammad Fajrian mampu membawa Kancil WHW unggul atas sang lawan.