HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Hasil Liga Futsal Profesional 2023-2024: Giga FC Bungkam Halus FC 5-2!

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Sabtu, 02 Desember 2023 |12:44 WIB
Hasil Liga Futsal Profesional 2023-2024: Giga FC Bungkam Halus FC 5-2!
Laga Halus FC vs Giga FC di Liga Futsal Profesional 2023-2024. (Foto: Federasi Futsal Indonesia)
HASIL Liga Futsal Profesional 2023-2024 akan diulas dalam artikel ini. Giga FC sukses membungkam Halum FC dengan skor 5-2.

Duel Halus FC vs Giga FC tersaji dalam pekan ke-3 Liga Futsal Profesional 2023-2024. Pertandingan tersebut berlangsung di GOR UNESA, Surabaya, Jawa Timur, Sabtu (2/12/2023) pukul 11.00 WIB.

Halus FC vs Giga FC

Jalannya Pertandingan

Babak Pertama

Halus FC tampil cukup dominan sejak menit awal ketimbang Giga FC. Namun, tim asal Jakarta itu justru harus kecolongan lebih dulu lewat tendangan Dandi usai memanfaatkan serangan balik cepat Giga FC.

Halus FC pun mencoba merespons gol tersebut. Serangan demi serangan coba mereka lancarkan, namun lini pertahanan yang dimiliki Giga FC masih sangat solid.

Sialnya, Halus FC justru harus kembali kecolongan lewat gol yang dicetak Iqbal. Giga FC yang unggul 2-0 pun semakin percaya diri dalam melancarkan serangannya.

Di menit-menit akhir babak pertama, Halus FC nyaris saja memperkecil kedudukan lewat peluang emas yang tercipta. Tapi kiper Giga FC tampil memukau. Pada akhirnya, Giga FC unggul sementara 2-0 di babak pertama.

