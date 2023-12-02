Advertisement
HOME BOLA LIGA SPANYOL

Jude Bellingham Banjir Pujian Usai Menggila Bersama Real Madrid Musim Ini, Rodrygo: Sulit untuk Cetak Gol Lebih Banyak darinya!

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Sabtu, 02 Desember 2023 |01:01 WIB
Jude Bellingham Banjir Pujian Usai Menggila Bersama Real Madrid Musim Ini, Rodrygo: Sulit untuk Cetak Gol Lebih Banyak darinya!
Jude Bellingham kala membela Real Madrid. (Foto: Reuters)
A
A
A

MADRID – Pemain Real Madrid, Jude Bellingham, banjir pujian usai menggila bersama timnya di musim ini. Salah satu pujian datang dari sang rekan setim di Real Madrid, yakni Rodrygo Goes.

Rodrygo menyatakan performa apik Jude Bellingham bersama Real Madrid saat ini sulit untuk ditandingi. Pasalnya, pemain itu menjadi mesin gol Los Blancos -julukan Real Madrid pada musim 2023-2024.

Jude Bellingham

Rodrygo mengatakan pemain asal Inggris itu cukup produktif sejauh ini bersama Real Madrid. Sebab. Bellingham langsung klop dengan timnya, meskipun baru menjalani musim pertamanya.

“Sulit untuk mencetak lebih banyak gol daripada Bellingham," kata Rodrygo, dilansir dari Tuttomercato, Sabtu (2/12/2023).

"Dia mencetak gol di hampir setiap pertandingan," lanjutnya.

