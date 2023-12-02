Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA CHAMPION

Bruno Fernandes Sindir Keras Andre Onana yang Jadi Biang Kerok Manchester United di Liga Champions

Bertold Ananda , Jurnalis-Sabtu, 02 Desember 2023 |01:03 WIB
Bruno Fernandes Sindir Keras Andre Onana yang Jadi Biang Kerok Manchester United di Liga Champions
Pemain Manchester United, Bruno Fernandes. (Foto: Reuters)
A
A
A

BINTANG Manchester United, Bruno Fernandes tidak kuasa menahan rasa kesalnya kepada sang kiper Andre Onana saat bertanding melawan Galatasaray di Liga Champions 2023-2024. Hal itu dikarenakan gara-gara blunder Onana, Setan Merah akhrinya ditahan 3-3 saat bermain di markas Galatasaray, RAMS Park, Istanbul, Turki, pada matchday kelima Grup A, Kamis 30 November 2023 dini hari WIB.

Tentu saja, hasil dari pertandingan tersebut lantas membuat Tim Red Devils cukup kesulitan untuk mengejar babak 16 besar. Bagi Anda yang penasaran terkait kekesalan Bruno Fernandes, simak informasi selengkapnya melalui ulasan satu ini.

Berikut Okezone telah merangkum beberapa sumber, Sabtu (2/12/2023) terkait Bruno Fernandes sindir keras Andre Onana yang jadi biang kerok Manchester United di Liga Champions.

Bruno Fernandes Jengkel dengan Andre Onana

Melansir dari laman The Athletic, Fernandes menyesali manajemen permainan Manchester United dalam hasil imbang 3-3 melawan Galatasaray. Permainan yang tidak terkontrol menjadi penyebab utamanya.

Andre Onana

Padahal awal mula permainan, pasukan The Red Devils memimpin kedudukan dengan score 2-0 atas Galatasaray. Akan tetapi semua berubah dengan cepat ketika Andre Onana blunder dengan membiarkan dua tendangan bebas Hakim Ziyech masuk dengan sangat mudah.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/05/261/3017848/5-pemain-bintang-real-madrid-ini-punya-koleksi-trofi-liga-champions-lebih-banyak-ketimbang-barcelona-nomor-1-segera-pensiun-bxVeYoiVZG.jpg
5 Pemain Bintang Real Madrid Ini Punya Koleksi Trofi Liga Champions Lebih Banyak ketimbang Barcelona, Nomor 1 Segera Pensiun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/04/261/3017341/10-pemain-juara-liga-champions-yang-menang-di-kampung-halaman-nomor-1-jude-bellingham-eHvOQbm9la.jpg
10 Pemain Juara Liga Champions yang Menang di Kampung Halaman, Nomor 1 Jude Bellingham!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/03/261/3016608/pemain-keturunan-indonesia-ian-maatsen-jadi-sorotan-usai-blunder-di-laga-borussia-dortmund-vs-real-madrid-7scfRCFvLd.jpg
Pemain Keturunan Indonesia, Ian Maatsen Jadi Sorotan Usai Blunder di Laga Borussia Dortmund vs Real Madrid
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/03/261/3016505/tutup-karier-dengan-juara-liga-champions-2023-2024-toni-kroos-ini-luar-biasa-RDdMI1uMg0.jpg
Tutup Karier dengan Juara Liga Champions 2023-2024, Toni Kroos: Ini Luar Biasa
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/12/14/51/1655709/biliar-indonesia-panen-medali-di-sea-games-2025-dua-perak-dan-satu-perunggu-lmb.webp
Biliar Indonesia Panen Medali di SEA Games 2025: Dua Perak dan Satu Perunggu
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/12/14/persib_vs_malut_united.jpg
Kejutan Besar di Ternate! Persib Dihajar Malut United, Gagal Kudeta Persija
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement