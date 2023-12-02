Bruno Fernandes Sindir Keras Andre Onana yang Jadi Biang Kerok Manchester United di Liga Champions

BINTANG Manchester United, Bruno Fernandes tidak kuasa menahan rasa kesalnya kepada sang kiper Andre Onana saat bertanding melawan Galatasaray di Liga Champions 2023-2024. Hal itu dikarenakan gara-gara blunder Onana, Setan Merah akhrinya ditahan 3-3 saat bermain di markas Galatasaray, RAMS Park, Istanbul, Turki, pada matchday kelima Grup A, Kamis 30 November 2023 dini hari WIB.

Tentu saja, hasil dari pertandingan tersebut lantas membuat Tim Red Devils cukup kesulitan untuk mengejar babak 16 besar. Bagi Anda yang penasaran terkait kekesalan Bruno Fernandes, simak informasi selengkapnya melalui ulasan satu ini.

Berikut Okezone telah merangkum beberapa sumber, Sabtu (2/12/2023) terkait Bruno Fernandes sindir keras Andre Onana yang jadi biang kerok Manchester United di Liga Champions.

Bruno Fernandes Jengkel dengan Andre Onana

Melansir dari laman The Athletic, Fernandes menyesali manajemen permainan Manchester United dalam hasil imbang 3-3 melawan Galatasaray. Permainan yang tidak terkontrol menjadi penyebab utamanya.

Padahal awal mula permainan, pasukan The Red Devils memimpin kedudukan dengan score 2-0 atas Galatasaray. Akan tetapi semua berubah dengan cepat ketika Andre Onana blunder dengan membiarkan dua tendangan bebas Hakim Ziyech masuk dengan sangat mudah.