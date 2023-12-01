Hasil Babak Pertama Timnas Argentina U-17 vs Timnas Mali U-17 di Piala Dunia U-17 2023: Tim Tango Tertinggal 0-2

Timnas Argentina U-17 akan menghadapi Mali U-17 di perebutan tempat ketiga Piala Dunia U-17 2023 (Foto: FIFA)

SOLO - Perebutan tempat ketiga Piala Dunia U-17 2023 antara Timnas Argentina U-17 vs Timnas Mali U-17 berlangsung ketat. Tim Tango sementara tertinggal 0-2 pada laga yang digelar di Stadion Manahan, Solo, Jumat (1/12/2023).

Timnas Argentina U-17 tidak bermain seperti biasanya di babak pertama. Valentino Acuna dan rekan-rekan kerap kali melakukan kesalahan hingga bisa dimanfaatkan tim lawan.

Baca Juga:

Jalannya Pertandingan

Babak Pertama

Timnas Argentina U-17 tampak berhati-hati dalam menjaga penguasaan bola mereka. Skuad muda La Albiceleste-julukan Argentina- tak ingin buru-buru bermain menekan di awal laga.

Laju bola berjalan cukup maksimal di lapangan dalam lima menit pertama. Argentina U-17 masih memancing lawan untuk membuka gerbang pertahanan mereka.

Ketegangan mulai terasa. Mali U-17 memberi ancaman ke gawang yang dijaga Jeremias Florenti. Satu upaya tembakan berhasil diselamatkan oleh kiper muda La Albiceleste itu.

Mali U-17 terus tampil menekan. Kapten Mali U-17, Ibrahim Diarra, berhasil memecah kebuntuan. Dia sukses menjebol gawang Florenti di menit kesembilan membawa Mali U-17 unggul sementara 1-0.

Argentina U-17 masih belum menemukan celah untuk membalas. Bola masih dikuasai dengan baik oleh Les Aigles muda-julukan Mali.