Pemain Buriram United Disebut Hampir Bunuh Pemain Zhejiang saat Keributan di Liga Champions Asia 2023-2024

MANTAN pemain Liga China, Fan Zhiyi, ikut memberikan komentar terkait kerusuhan yang terjadi di laga Zhejiang FC vs Buriram United di Liga Champions Asia 2023-2024. Ia sangat menyayangkan kejadian tersebut apalagi kerusuhan terjadi antar para pemain dari kedua tim.

Fan Zhiyi menyoroti tindakan brutal pemain Buriram United yang melepaskan pukulan ke pemain Zhejiang FC pada insiden itu. Ia menilai tindakan itu sangat berbahaya bahkan bisa membuat orang terbunuh.

"Saya tidak bisa membayangkan tindakan seperti itu terjadi di lapangan. Apa yang dilakukan tim tandang (Buriram United) bisa menyebabkan lawannya mati," ujar Fan Zhiyi dilansir dari laman Sova vn, Jumat (1/12/2023).

"Tindakan pemain nomor 10 Ramil Sheydayev memang terlalu agresif. Ia mencekik dua pemain Zhejiang, termasuk pencekikan yang sangat berbahaya dari belakang. Sangat mirip dengan pukulan jujitsu," lanjutnya.

"Jika tidak ada rekan satu tim yang menyelamatkannya, apa konsekuensinya bagi para pemain Zhejiang? Siapa pun yang menyebabkan hal itu harus dihukum berat," tukasnya.