Timnas Indonesia Jalani TC di Turki, Shin Tae-yong Bisa Bawa 30 hingga 40 Pemain!

JAKARTA – Timnas Indonesia akan menjalani pemusatan latihan (TC) di Turki. Dalam TC yang diproyeksikan untuk Piala Asia 2023 itu, pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong, bisa membawa 30 sampai 40 pemain. Hal tersebut diungkapkan oleh Ketua Badan Tim Nasional (BTN), Sumardji.

Sumardji menyampaikan saat ini sudah memegang 30 daftar pemain Timnas Indonesia yang akan dipanggil untuk TC di Turki. Tapi, dia menjelaskan bahwa angka tersebut masih bisa bertambah sehingga Shin Tae-yong bisa memboyong hingga 40 pemain.

“Kita akan bawa kalau tidak salah itu kalau nama-nama yang sementara yang diserahkan ke saya untuk dilakukan pemanggilan itu ada 30 pemain,” tutur Sumardji kepada awak media di Jakarta, dikutip Jumat (1/12/2023).

“Tapi, masih belum pasti ya, bisa nambah gitu. Bisa nambah bukan bisa kurang, bisa nambah dari 30 itu bisa juga 40 gitu tergantung kebutuhan,” sambungnya.

Lebih lanjut Sumardji menuturkan, selama TC, Shin Tae-yong akan memilih pemain-pemain yang dirasa siap tempur menjadi 23 pemain untuk membela Timnas Indonesia di Piala Asia 2023. Sementara sisanya, mereka akan dipulangkan ke Tanah Air.

“Ya, sisanya dipulangkan. Itu kemarin saya bicara sama coach Shin, dia menyampaikan ke saya informasi lisan awal mengatakan pak Marji nanti kita panggil ya mungkin bisa 40 bisa 30 gitu, tapi yang akan kita pakai ya sesuai regulasi, 22 atau 23. Kan seperti itu,” imbuh Sumardji.

Ya, Piala Asia 2023 akan dimulai pada 12 Januari 2024 di Qatar. Di ajang tersebut, Timnas Indonesia tergabung dalam Grup D bersama Irak, Vietnam, dan Jepang. Tentunya, ini merupakan misi sulit bagi skuad Garuda karena lawan yang dihadapi adalah lawan-lawan tangguh.