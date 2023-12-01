Indra Sjafri Jawab Isu Hubungan Tak Harmonis dengan Pelatih Timnas Indonesia Shin Tae-yong

INDRA Sjafri jawab isu hubungan tak harmonis dengan pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong. Dengan tegas, Indra Sjafri pun menepis isu itu dengan menyebut hubungannya terjalin sangat baik dengan Shin Tae-yong.

Indra Sjafri sendiri merasa heran hubungannya dengan Shin Tae-yong diterpa isu tak sedap. Padahal, dia mengatakan selalu berhubungan setiap hari dengan para pelatih Timnas Indonesia, baik Shin Tae-yong hingga Bima Sakti.

"Sangat baik (hubungannya), terutama dengan Shin Tae-yong,” ujar Indra Sjafri, dilansir dari channel Youtube Helmy Yahya Bicara, Jumat (1/12/2023).

“(Pada) 2020, saya jadi direktur teknik dan Shin Tae-yong masuk ke Indonesia, dan saya yang men-support roadmap dia. Alhamdulillah sampai sekarang berjalan dengan baik," lanjutnya.

"Dan komunikasi saya dengan Shin Tae-yong juga cukup baik, cuma saya memang heran kenapa kok orang memposisikan antara saya dan coach Shin Tae-yong ada hal yang tidak smooth,” jelas Indra Sjafri.

“Padahal, saya setiap hari berhubungan dengan para pelatih tim nasional, baik itu coach Bima (Sakti), baik itu coach Shin Tae-yong," sambungnya.