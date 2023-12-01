Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Indra Sjafri Jawab Isu Hubungan Tak Harmonis dengan Pelatih Timnas Indonesia Shin Tae-yong

Djanti Virantika , Jurnalis-Jum'at, 01 Desember 2023 |06:20 WIB
Indra Sjafri Jawab Isu Hubungan Tak Harmonis dengan Pelatih Timnas Indonesia Shin Tae-yong
Indra Sjafri bersama Shin Tae-yong. (Foto: Instagram/@indrasjafri_coach)
A
A
A

INDRA Sjafri jawab isu hubungan tak harmonis dengan pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong. Dengan tegas, Indra Sjafri pun menepis isu itu dengan menyebut hubungannya terjalin sangat baik dengan Shin Tae-yong.

Indra Sjafri sendiri merasa heran hubungannya dengan Shin Tae-yong diterpa isu tak sedap. Padahal, dia mengatakan selalu berhubungan setiap hari dengan para pelatih Timnas Indonesia, baik Shin Tae-yong hingga Bima Sakti.

Shin Tae-yong

"Sangat baik (hubungannya), terutama dengan Shin Tae-yong,” ujar Indra Sjafri, dilansir dari channel Youtube Helmy Yahya Bicara, Jumat (1/12/2023).

“(Pada) 2020, saya jadi direktur teknik dan Shin Tae-yong masuk ke Indonesia, dan saya yang men-support roadmap dia. Alhamdulillah sampai sekarang berjalan dengan baik," lanjutnya.

"Dan komunikasi saya dengan Shin Tae-yong juga cukup baik, cuma saya memang heran kenapa kok orang memposisikan antara saya dan coach Shin Tae-yong ada hal yang tidak smooth,” jelas Indra Sjafri.

“Padahal, saya setiap hari berhubungan dengan para pelatih tim nasional, baik itu coach Bima (Sakti), baik itu coach Shin Tae-yong," sambungnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/13/51/3189633/shin_tae_yong_dipecat_pssi_pada_awal_2025_pssi-J4Dj_large.jpg
Timnas Indonesia di Tahun 2025: Dari Pemecatan Shin Tae-yong hingga Gagal Lolos Semifinal SEA Games 2025!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/12/51/3189416/tiga_pelatih_top_dunia_berikut_ini_menolak_menangani_timnas_indonesia-T109_large.jpg
3 Pelatih Top Dunia yang Menolak Tangani Timnas Indonesia, Nomor 1 John Heitinga!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/12/51/3189407/timnas_finlandia_berpotensi_lawan_timnas_indonesia_di_fifa_series_2026_huuhkajat-Sp4e_large.jpg
Timnas Indonesia Resmi Lawan Finlandia di FIFA Series 2026?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/11/51/3189292/john_heitinga_disebut_telah_menolak_tawaran_melatih_timnas_indonesia-MqAB_large.jpg
Media Belanda Ungkap Fakta Mengejutkan Usai John Heitinga Tolak Tawaran Jadi Pelatih Timnas Indonesia
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/12/13/51/1655213/renang-indonesia-kibarkan-merah-putih-di-sea-games-2025-siap-tambah-medali-emas-hwq.webp
Renang Indonesia Kibarkan Merah Putih di SEA Games 2025, Siap Tambah Medali Emas
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/12/10/sea_games_2025.jpg
Taklukkan Tuan Rumah! Tim Tenis Putra Indonesia Raih Emas SEA Games 2025 
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement