Media Malaysia Sebut Timnas Indonesia Bantu Irak Naik Peringkat di Ranking FIFA

MEDIA Malaysia, Makan Bola, sebut Timnas Indonesia bantu Irak naik peringkat di ranking FIFA. Hal itu terjadi usai kedua tim saling berhadapan di laga perdana Grup F Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia.

Ya, pil pahit harus ditelan Timnas Indonesia kala melawan Irak di Stadion Internasional Basra, Kamis 16 November 2023 malam WIB. Pasukan Shin Tae-yong kena bantai 1-5 oleh timtuan rumah.

Gol semata wayang Timnas Indonesia pada laga itu dicetak oleh Shayne Pattynama. Selebihnya, Timnas Indonesia terus digempur serangan oleh Timnas Irak.

Kemenangan atas Timnas Indonesia itu telah memberi dampak besar kepada Irak terkait ranking di FIFA. Sebab, mereka mendapat banyak tambahan poin pada jeda internasional November 2023. Apalagi, bukan hanya Timnas Indonesia yang berhasil mereka kalahkan, tetapi juga ada Vietnam di ajang yang sama dengan skor 1-0.

“Indonesia 'Bantu' Peringkat FIFA Irak Naik Tiba-Tiba,” tulis judul artikel Makan Bola, dikutip Jumat (1/12/2023).

“Timnas Irak meraih kenaikan peringkat terbaik FIFA pada babak kedua Kualifikasi Piala Dunia 2026 'terbantu' dengan keberhasilan mengalahkan Indonesia sehari sebelumnya,” lanjutnya.

“Skuad asuhan Shin Tae-yong gagal menunjukkan performa yang diharapkan setelah mencatatkan satu hasil imbang dan satu kekalahan di dua laga awal. Irak yang berada di peringkat 68 dunia jelas bukan lawan sebanding saat kalah 5-1,” terang Makan Bola.

“Setelah itu, Vietnam pun menjadi lawan berat bagi Irak, namun (Vietnam) juga mencatatkan kekalahan 1-0 sekaligus memberikan tambahan +16,3 poin bagi juara Asia tersebut,” sambungnya.