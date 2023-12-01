Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Diperkuat Banyak Gadis Seksi, Klub Sepakbola Ini Miliki Followers yang Lebih Banyak ketimbang Klub Juara Liga Champions!

Maulana Yusuf , Jurnalis-Jum'at, 01 Desember 2023 |06:30 WIB
Diperkuat Banyak Gadis Seksi, Klub Sepakbola Ini Miliki Followers yang Lebih Banyak ketimbang Klub Juara Liga Champions!
Geraldin Perez, salah satu personel Santas Futbol Club. (Foto: Instagram/@santasfutbolclub)
A
A
A

DIPERKUAT banyak gadis seksi, klub sepakbola wanita bernama Santas FC memiliki followers yang lebih banyak ketimbang klub juara Liga Champions, Nottingham Forest. Kabar tersebut disampaikan media kenamaan asal Inggris, The Sun Football.

“Santas FC, tim wanita amatir dengan pengikut lebih banyak dibandingkan Brentford, Fulham, dan Nottingham Forest,” tulis laporan The Sun Football.

Santas FC

(Santas FC mulai mendunia. (Foto: Instagram/@santasfc)

Setelah ditelusuri, Santas FC memang telah memiliki lebih dari 1,2 juta followers alias pengikut di Instagramnya, @santasfutbolclub. Angka tersebut lebih banyak daripada klub-klub Liga Inggris seperti Brentford, Fulham, hingga Nottingham Forest.

Tercatat, Brentford hanya memiliki 488 ribu followers di Instagram resminya per hari ini, Jumat (1/12/2023). Sementara itu, Fulham memiliki 1 juta followers, sama dengan Nottingham Forest yang hanya punya sekira 1 juta pengikut di Instagram resminya.

Dalam keterangan bio Instagram Santas FC, klub wanita tersebut diperkuat para influencer hingga para model. Klub yang dibela banyak gadis seksi itu bermarkas di Medellín, Kolombia.

Klub Santas FC dan pemainnya dilaporkan kerap menjadi sensasi di media sosial dengan memiliki penggemar dari seluruh dunia. Bahkan, Santas FC telah dijuluki "tim sepakbola terindah di dunia".

Halaman:
1 2
      
