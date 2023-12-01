Didier Deschamps Prediksi PSG Kandidat Kuat Juara Liga Champions 2023-2024

PARIS - Didier Deschamps memprediksi Paris Saint-Germain (PSG) menjadi kandidat kuat juara Liga Champions 2023-2024. Prediksi itu memang terlalu dini karena kompetisi masih ada di fase grup.

Saat ini, Les Parisiens berada di posisi kedua Grup F Liga Champions 2023-2024 dengan tujuh poin dari lima laga. Mereka harus menang atas Borussia Dortmund jika ingin mengamankan tiket babak 16 besar pada laga terakhir pekan depan.

Deschamps mengatakan PSG pasti akan berjuang untuk merebut gelar juara perdana dalam ajang tersebut. Namun, hal itu pun pasti tidak semudah membalik telapak tangan.

"PSG tetap menjadi kandidat untuk juara," ujar Deschamps, dikutip dari Tuttomercato, Jumat (1/12/2023).

Pelatih berusia 55 tahun itu mengatakan PSG harus tampil konsisten dari laga ke laga. Hal tersebut agar tim itu dapat terus melangkah sampai partai final untuk menjadi juara.

"Musim masih panjang untuk mencapainya," tutur juru taktik Timnas Prancis itu.