5 Negara yang Tampil Mengejutkan di Piala Dunia U-17 2023, Nomor 1 Calon Peringkat 3!

Timnas Jerman U-17 dan Timnas Argentina U-17 tampil mengejutkan di Piala Dunia U-17 2023 (Foto: Doc. LOC WCU17/NFL)

BERIKUT lima negara yang tampil mengejutkan di Piala Dunia U-17 2023. Mereka seakan menjadi udara segara bagi turnamen bergengsi kelompok umur tersebut.

Piala Dunia U-17 2023 sudah memasuki fase akhir. Laga perebutan peringkat ketiga dan final akan digelar pada 1-2 Desember 2023 di Stadion Manahan, Kota Solo, Jawa Tengah.

Sedikit mundur, ada lima negara yang tampil mengejutkan di Piala Dunia U-17 2023. Lantas, negara mana saja? Berikut ulasannya.

5. Timnas Iran U-17

Kejutan dimunculkan Timnas Iran U-17 kala menumpas Timnas Brasil U-17 dengan skor 3-2 di laga pertama fase grup. Bahkan, mereka menang setelah tertinggal 0-2 lebih dulu di babak pertama.

Sayangnya, kejutan Iran harus terhenti di babak 16 besar. Mereka takluk via adu penalti dari Timnas Maroko U-17.

4. Timnas Uzbekistan U-17

Serigala Putih tampil mengejutkan di Piala Dunia U-17 2023. Mereka sukses menahan imbang Timnas Spanyol 2-2 di fase grup, serta menyisihkan Timnas Inggris U-17 dengan skor 2-1 di babak 16 besar!

Akan tetapi, kejutan Uzbekistan terhenti di babak perempatfinal. Mereka harus rela tersingkir di tangan Timnas Prancis U-17 yang memang on-fire sepanjang turnamen.