HOME BOLA LIGA INDONESIA

Hadapi PSM Makassar, David da Silva Tak Merasa Persib Bandung Diuntungkan Waktu Persiapan

Miftahul Ghani , Jurnalis-Jum'at, 01 Desember 2023 |19:02 WIB
Hadapi PSM Makassar, David da Silva Tak Merasa Persib Bandung Diuntungkan Waktu Persiapan
Striker Persib Bandung, David da Silva (Foto: M Ghani/MPI)
A
A
A

BANDUNG - Striker Persib Bandung, David da Silva tak merasa diuntungkan menghadapi PSM Makassar. Meski tim berjulukan Juku Eja itu hanya memiliki waktu yang singkat untuk melakukan persiapan.

Pasalnya, PSM Makassar baru menjalani pertandingan melawan Hai Phong FC wakil dari Vietnam di babak fase grup Piala AFC, Kamis (30/12/2023) kemarin.

“Menurut saya ini bukan keuntungan,” ujar David da Silva di Stadion Sidolig, Bandung, Jumat (1/12/2023).

Striker asal Brasil ini yakin PSM Makassar sudah menyusun program agar bisa tampil maksimal di setiap pertandingan yang dihadapi. Apalagi laga melawan Persib Bandung baru akan digelar pada Senin (4/12/2023).

“Saya tidak tahu bagaimana mereka mengatasinya, tapi itu bukan masalah kami. Kami harus tetap fokus pada tim sendiri dan tidak peduli dengan apa yang mereka lakukan. Kami harus fokus pada pekerjaan sendiri dan mengerahkan yang terbaik di lapangan untuk mendapat tiga poin. Kami tidak memedulikan mereka,” tegasnya.

