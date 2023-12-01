Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Bakal Hadapi 3 Laga Berat, Yoyok Sukawi Minta PSIS Semarang Kerja Lebih Keras Lagi

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Jum'at, 01 Desember 2023 |09:27 WIB
Sesi latihan PSIS Semarang jelang hadapi laga berat di Liga 1 2023-2024.
SEMARANG PSIS Semarang bakal menghadapi tiga laga berat di Liga 1 2023-2024 pada Desember 2023 ini. Menanggapi jadwal yang keras tersebut, CEO PSIS, Yoyok Sukawi meminta kepada anak buahnya untuk kerja lebih keras lagi agar bisa meraih poin sempurna di tiga laga tersebut sehingga Laskar Mahesa Jenar -julukan PSIS- bisa bertahan di empat besar.

Ya, Yoyok meminta PSIS meraih hasil maksimal dalam tiga laga di Desember. Tiga laga itu, yakni saat PSIS melawan PSS Sleman, Minggu (3/12), Madura United FC, Sabtu (16/12), dan Borneo FC Samarinda, Sabtu (9/12).

Yoyok Sukawi mengatakan tiga laga itu memang tidak akan mudah buat Laskar Mahesa. Namun, timnya akan memperjuangkan hal tersebut dengan melalukan persiapan matang.

"Jadwal bulan Desember PSIS ada tiga pertandingan yang menguras tenaga. Diawali dengan menghadapi PSS, kemudian away ke Borneo FC dan terakhir lawan Madura United," kata Yoyok dilansir dari laman PT Liga Indonesia Baru (PT LIB), Jumat (1/12/2023).

PSIS Semarang

"Walaupun mereka tim hebat semua, PSIS tetap target poin maksimal supaya posisi di empat besar terjaga," tambahnya.

Halaman:
1 2
      
