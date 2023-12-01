Advertisement
HOME BOLA LIGA INGGRIS

Sidang Dakwaan 115 Pelanggaran Finansial Manchester City Bakal Digelar 2024

Ilham Sigit Pratama , Jurnalis-Jum'at, 01 Desember 2023 |04:09 WIB
Sidang Dakwaan 115 Pelanggaran Finansial Manchester City Bakal Digelar 2024
Sidang dakwaan 115 pelanggaran finansial Manchester City akan digelar tahun depan (Foto: Manchester City)
A
A
A

LONDON - Sidang dakwaan 115 pelanggaran finansial yang diduga dilakukan Manchester City akan digelar pada musim gugur 2024. The Citizens dan Premier League telah menyepakati tanggal berlangsungnya sidang.

Operator Liga Inggris itu mendakwa Man City ebanyak 115 tuduhan pelanggaran aturan finansial. Berdasarkan pelanggaran tersebut, berbagai macam sanksi menanti Manchester Biru, termasuk terancam dikeluarkan dari Liga Inggris.

Erling Haaland mencetak gol pembuka Manchester City ke gawang Liverpool (Foto: Reuters/Jason Cairnduff)

Tuduhan yang dimaksud berkaitan dengan dilanggarnya aturan informasi keuangan mengenai pendapatan, rincian remunerasi pelatih, profitabilitas, ekonomi berkelanjutan dan lain sebagainya. Yang lebih fatalnya, Man City diduga menyamarkan laporan posisi keuangan klub.

Selain yang sudah disebutkan, berdasarkan investigasi yang berjalan sejak 2018, Man City tersandung lebih dari 100 jenis tuduhan. Berbagai jenis pelanggaran tersebut diduga dilakukan sejak September 2009 hingga musim 2017-2018.

Jika terbukti bersalah, Man City akan dihukum sanksi pengurangan poin, seperti pada apa yang dialami Juventus di Liga Italia 2022-2023 dan Everton musim ini. Namun pahit-pahitnya, klub milik Sheikh Mansour itu terancam diusir dari Liga Inggris.

Kasus yang menimpa Man City sempat hilang tak terdengar kabarnya karena proses investigasi dilakukan dengan sangat rahasia. Namun terkini, dikabarkan kedua belah pihak sudah menyepakati tanggal persidangan, dilansir dari Daily Mail, Jumat (1/12/2023).

Halaman:
1 2
      
