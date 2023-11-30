Yakob Sayuri Minta Maaf PSM Makassar Gagal Taklukkan Hai Phong

GIANYAR - Yakob Sayuri meminta maaf usai PSM Makassar gagal menaklukkan Hai Phong FC pada matchday lima Grup H AFC Cup 2023-2024. Menurutnya, laga tidak berjalan sesuai dengan ekspektasi.

Laga PSM Makassar vs Hai Phong itu berlangsung di Stadion Kapten I Wayan Dipta, Gianyar, Bali, Jumat (30/11/2023) malam WIB. Menargetkan tiga poin, Juku Eja harus puas bermain 1-1.

Yakob mengatakan hasil itu memang tidak sesuai harapan timnya. Namun, hasil imbang tersebut harus diterima timnya dalam laga melawan Hai Phong.

"Hasil malam ini tidak sesuai harapan yang kami inginkan. Namun, kami telah kerja keras," kata Yakob dalam konferensi pers, Kamis (30/11/2023).

Pemain berusia 26 tahun itu sangat berterima kasih untuk suporter yang memberikan dukungan dalam laga itu. Sebab, jarak yang jauh dan kondisi cuaca yang diguyur hujan bukan menjadi halangan buat mereka.

"Saya terima kasih kepada suporter yang datang untuk mendukung. Walau pun keadaan hujan mereka tetap di sini. Hasil seri, kami memohon maaf kepada suporter," sambung saudara kembar Yance Sayuri itu.