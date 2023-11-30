Jadwal Siaran Langsung PSM Makassar vs Hai Phong FC di AFC Cup 2023-2024 Malam Ini, Live di iNews!

MALAM ini, Kamis (30/11), Stadion I Wayan Dipta, Gianyar, Bali menjadi saksi ketegangan laga matchday ke-5 grup H AFC Cup 2023-2024 antara PSM Makassar dan Hai Phong FC. PSM Makassar dengan tekad kuat harus meraih poin penuh untuk menjaga peluang langkahnya ke babak selanjutnya, menyadari bahwa hasil imbang atau kekalahan bisa menutup pintu menuju babak semifinal Zona ASEAN.

PSM Makassar dan Hai Phong sebelumnya sudah bertemu di matchday kedua Grup H lalu di Stadion Lach Tray, Vietnam. PSM dilumat dengan skor (3-0) melalui gol bunuh diri dari Erwin Gutawa di menit ke-8. Kemudian, digandakan oleh Luong Hoang Nam menit ke-73 dan J Mpande menit ke-86 melalui penalti.

Kekalahan tersebut diharapkan bisa dibalas oleh Tim Juku Eja di matchday ke-5 Grup H, agar peluang lolos ke babak selanjutnya terjaga. Pasalnya tim yang lolos ke babak Semifinal Zona ASEAN hanya juara grup dan satu runner-up terbaik.

Skuad besutan Bernardo Tavares tersebut akan menghadapi tim yang ranking sepak bola nya berada di atas mereka dan Hai Phong FC merupakan tim bagus asal Vietnam. Sehingga PSM akan mencoba memberikan performa terbaik di laga nanti.

Saat ini, PSM Makassar duduk di posisi ke-3 klasemen Grup H setelah meraih 2 kemenangan dan 2 kekalahan dengan raihan 6 poin. PSM kalah head to head dari Hai Phong FC yang duduk di peringkat ke-2 yang juga mengantongi 6 poin.