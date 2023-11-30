Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Arahan FIFA, Penutupan Piala Dunia U-17 2023 Bakal Digelar Sederhana Tanpa Panggung Hiburan

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Kamis, 30 November 2023 |11:54 WIB
Arahan FIFA, Penutupan Piala Dunia U-17 2023 Bakal Digelar Sederhana Tanpa Panggung Hiburan
MPI)Stadion Manahan, Solo, akan menjadi venue penutupan Piala Dunia U-17 2023 (Foto: R August
A
A
A

SOLO – Upacara penutupan Piala Dunia U-17 2023 bakal digelar dengan sederhana sesuai dengan arahan dari FIFA. Hal tersebut diungkapkan oleh Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga (Kadispora) Kota Solo, Rini Kusumandari.

Untuk diketahui, penutupan Piala Dunia U-17 akan berlangsung di Stadion Manahan, Solo, Sabtu (2/12/2023) mendatang. Upacara penutupan ini akan dibarengi dengan laga pamungkas yang mempertemukan Timnas Jerman U-17 kontra Prancis U-17.

Rini menyampaikan kalau nantinya upacara penutupan bakal berlangsung sederhana. Selain prosesi penyerahan piala dan penghargaan, nantinya juga ada pesta kembang api di Stadion Manahan.

Tidak seperti pada pembukaan yang berlangsung di Stadion Gelora Bung Tomo, Rini menjelaskan upacara penutupan tidak akan ada panggung hiburan. Semua ini merujuk arahan yang telah diberikan oleh FIFA, yang memang meminta penutupan digelar sederhana.

“Closing ceremony untuk Piala Dunia U-17 2023 hanya sederhana. Ini sudah disampaikan juga oleh PSSI. Kemarin saat saya bertanya dengan Ratu Tisha, closing ceremony hanya ada awarding atau pemberian piala dan penghargaan. Nanti juga ada pesta kembang api,” kata Rini dalam rilis LOC Piala Dunia U-17, dikutip Kamis (30/11/2023).

“Kemungkinan juga tidak ada panggung hiburan. Karena FIFA meminta upacara penutupan Piala Dunia U-17 2023 ini digelar secara sederhana,” sambungnya.

PSSI juga sejatinya telah menyampaikan bahwa memang konsep agenda upacara penutupan hanya sederhana dengan penyerahan piala serta penghargaan yang akan dibaluti pesta kembang api. Menurut FIFA, tidak perlu megah karena yang terpenting adalah esensinya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/30/51/2947113/presiden-fifa-gianni-infantino-pamerkan-gairah-suporter-timnas-indonesia-yang-membuncah-6zOhnTbBIO.jpg
Presiden FIFA Gianni Infantino Pamerkan Gairah Suporter Timnas Indonesia yang Membuncah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/28/51/2945955/kisah-claudio-echeverri-cetak-hattrick-di-jis-hingga-bikin-manchester-city-kepincut-3ovXlPqn5e.jpg
Kisah Claudio Echeverri Cetak Hattrick di JIS hingga Bikin Manchester City Kepincut
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/28/51/2945943/kisah-stadion-si-jalak-harupat-yang-rumputnya-tetap-prima-meski-diguyur-hujan-pada-piala-dunia-u-17-2023-A6v68XH7Un.jpg
Kisah Stadion Si Jalak Harupat yang Rumputnya Tetap Prima meski Diguyur Hujan pada Piala Dunia U-17 2023
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/26/51/2944902/kaleidoskop-2023-kesuksesan-indonesia-jadi-tuan-rumah-dadakan-piala-dunia-u-17-2023-tuai-pujian-m7D2kkdi6C.jpg
Kaleidoskop 2023: Kesuksesan Indonesia Jadi Tuan Rumah Dadakan Piala Dunia U-17 2023 Tuai Pujian
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/12/12/51/1655141/klasemen-medali-sea-games-2025-hari-ketiga-indonesia-koleksi-20-emas-tempel-ketat-vietnam-gxd.webp
Klasemen Medali SEA Games 2025 Hari Ketiga: Indonesia Koleksi 20 Emas, Tempel Ketat VietnamÂ 
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/12/13/leo_rolly_carnandobagas_maulana.jpg
Leo/Bagas Minta Kisi-Kisi dari Sabar/Reza untuk Kalahkan Unggulan Malaysia di Semifinal SEA Games 2025
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement