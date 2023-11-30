Arahan FIFA, Penutupan Piala Dunia U-17 2023 Bakal Digelar Sederhana Tanpa Panggung Hiburan

SOLO – Upacara penutupan Piala Dunia U-17 2023 bakal digelar dengan sederhana sesuai dengan arahan dari FIFA. Hal tersebut diungkapkan oleh Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga (Kadispora) Kota Solo, Rini Kusumandari.

Untuk diketahui, penutupan Piala Dunia U-17 akan berlangsung di Stadion Manahan, Solo, Sabtu (2/12/2023) mendatang. Upacara penutupan ini akan dibarengi dengan laga pamungkas yang mempertemukan Timnas Jerman U-17 kontra Prancis U-17.

Rini menyampaikan kalau nantinya upacara penutupan bakal berlangsung sederhana. Selain prosesi penyerahan piala dan penghargaan, nantinya juga ada pesta kembang api di Stadion Manahan.

Tidak seperti pada pembukaan yang berlangsung di Stadion Gelora Bung Tomo, Rini menjelaskan upacara penutupan tidak akan ada panggung hiburan. Semua ini merujuk arahan yang telah diberikan oleh FIFA, yang memang meminta penutupan digelar sederhana.

“Closing ceremony untuk Piala Dunia U-17 2023 hanya sederhana. Ini sudah disampaikan juga oleh PSSI. Kemarin saat saya bertanya dengan Ratu Tisha, closing ceremony hanya ada awarding atau pemberian piala dan penghargaan. Nanti juga ada pesta kembang api,” kata Rini dalam rilis LOC Piala Dunia U-17, dikutip Kamis (30/11/2023).

“Kemungkinan juga tidak ada panggung hiburan. Karena FIFA meminta upacara penutupan Piala Dunia U-17 2023 ini digelar secara sederhana,” sambungnya.

PSSI juga sejatinya telah menyampaikan bahwa memang konsep agenda upacara penutupan hanya sederhana dengan penyerahan piala serta penghargaan yang akan dibaluti pesta kembang api. Menurut FIFA, tidak perlu megah karena yang terpenting adalah esensinya.