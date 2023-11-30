Paul Argney Siap Menggila agar Timnas Prancis U-17 Tak Kebobolan Lawan Jerman U-17

SOLO - Kiper Timnas Prancis U-17, Paul Argney, menyatakan akan berusaha menampilkan performa terbaik saat melawan Timnas Jerman U-17. Hal itu agar gawang yang dikawalnya tidak kebobolan pada final Piala Dunia U-17 2023.

Duel Timnas Jerman U-17 vs Timnas Prancis U-17 itu akan tercipta di final Piala Dunia U-17 2023, Sabtu 2 Desember pukul 19.00 WIB, di Stadion Manahan, Solo, Jawa Tengah. Ini merupakan ulangan final Piala Eropa U-17 2023 beberapa waktu lalu.

Argney mengatakan saat kebobolan pastinya tidak menyenangkan. Gawangnya untuk pertama kali bobol pada laga semifinal Piala Dunia U-17 2023 melawan Timnas Mali U-17, setelah sanggup clean sheet sepanjang fase grup hingga perempatfinal.

"Saya tentu akan tetap memilih untuk tidak kebobolan," kata Argney dalam keterangan resmi yang diperoleh MNC Portal Indonesia (MPI), Kamis (30/11/2023).

Pemain berusia 17 tahun itu mengatakan timnya memang kebobolan saat melawan Mali. Namun, yang terpenting The Little Bleus bisa mengatasi perlawanan dengan skor 2-1.

"Tapi hal itu terjadi (kemarin) dan terkadang poin pentingnya adalah untuk tetap fokus kepada kemenangan," tukas kiper Le Havre II itu.