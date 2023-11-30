Persis Solo Datangkan Sho Yamamoto yang Dilepas Persebaya Surabaya

SOLO - Persis Solo mendapatkan tanda tangan Sho Yamamoto yang baru saja dilepas Persebaya Surabaya pada bursa transfer paruh musim Liga 1 2023-2024. Dia melengkapi kuota pemain asing Laskar Sambernyawa di Liga 1 musim ini.

Yamamoto mencatatkan 18 penampilan untuk Bajul Ijo di paruh pertama. Dia pun sudah mencatatkan dua gol untuk Persebaya Surabaya.

Pemain asal Jepang itu mengatakan sangat bahagia dapat bergabung ke Persis Solo meski pada pertengahan kompetisi. Dia menilai skuad asuhan Leonardo Medina punya permainan berkualitas.

“Saya sangat senang bisa bergabung di sini. Terakhir kali bermain menghadapi Persis, tim ini menunjukkan permainan yang luar biasa," kata Yamamoto dilansir dari laman resmi PT LIB, Kamis (30/11/2023).

Pemain berusia 27 tahun itu akan berjanji untuk menampilkan performa terbaiknya bagi Persis. Namun, Yamamoto akan lebih dulu beradaptasi dengan tim barunya.