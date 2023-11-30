Advertisement
HOME BOLA LIGA ITALIA

Misi Jay Idzes Jadi Pemain Pertama Timnas Indonesia yang Main di Serie A

Basudiwa Supraja , Jurnalis-Kamis, 30 November 2023 |14:21 WIB
Misi Jay Idzes Jadi Pemain Pertama Timnas Indonesia yang Main di Serie A
Calon pemain Timnas Indonesia Jay Idzes berhasrat membawa Venezia promosi ke Serie A. (Foto: Instagram/@jayidzes)
CALON pemain Timnas Indonesia, Jay Idzes, memiliki misi bersama klubnya saat ini, Venezia. Pesepakbola bertinggi badan 190 sentimeter ini bertekad membawa Venezia promosi ke Serie A.

Jika itu terjadi, Jay Idzes bakal menjadi pemain pertama Timnas Indonesia yang mentas di Serie A. Lantas, seberapa besar peluang Venezia promosi ke Serie A 2024-2025? Peluangnya sangat besar.

Jay Idzes

(Jay Idzes berstatus bek andalan Venezia)

Hal itu karena hingga pekan ke-14 Serie B 2023-2024, Venezia berada di puncak klasemen dengan 30 angka. Nantinya hanya juara dan runner-up grup yang promosi otomatis ke Serie A.

"Kami melakukannya dengan baik sebagai sebuah tim. Tujuan kami jelas: promosi ke Serie A,” kata Jay Idzes, mengutip dari laman resmi Go Ahead Eagles, Kamis (30/11/2023).

“Saat ini kami berada di peringkat pertama. Secara pribadi, saya juga puas sejauh ini,” lanjut pemain yang dapat beroperasi sebagai bek tengah dan gelandang bertahan ini.

Sebelum sakit dalam sebulan terakhir, Jay Idzes berstatus sebagai bek andalan Venezia. Jay idzes mengaku mendapatkan banyak ilmu selama kurang lebih enam bulan memperkuat Venezia.

