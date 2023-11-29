Final Piala Dunia U-17 2023: Erick Thohir Sebut Masyarakat Indonesia Beruntung Bisa Tonton Duel Timnas Jerman U-17 vs Prancis U-17

SOLO – Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, menyebut masyarakat Indonesia beruntung bisa menonton duel Timnas Jerman U-17 vs Timnas Prancis U-17 di final Piala Dunia U-17 2023. Pasalnya, partai puncak itu akan mempertemukan duo tim raksasa Eropa.

Erick menyampaikan Jerman dan Prancis adalah representasi level sepakbola Eropa sekarang. Tak ayal, laga final Piala Dunia U-17 2023 pun memiliki nilai berkelas yang tinggi.

Meski para pemain masih muda, Erick Thohir melihat masa depan penggawa di Piala Dunia U-17 2023 akan cerah. Para pencinta sepakbola Tanah Air pun berkesempatan menyaksikan langsung aksi para calon bintang dunia di masa depan itu.

"Dua negara yang berhadapan di partai final merupakan representasi kekuatan level elite sepakbola Eropa saat ini. Baik Jerman maupun Prancis, memiliki style bermain berbeda. Kita akan disajikan tontonan yang berkelas," tutur Erick dalam rilis resmi PSSI, Rabu (29/11/2023).

"Masyarakat Indonesia beruntung bisa menyaksikan aksi keduanya secara langsung. Entah tiga atau empat tahun lagi, kita akan melihat pemain Jerman dan Prancis yang berlaga di final menjadi bintang dunia saat level senior nanti," lanjutnya