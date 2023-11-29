Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

FIFA soal Kualitas Lapangan Stadion Piala Dunia U-17 2023: JIS Terbaik di Antara 3 Venue Lain!

Ilham Sigit Pratama , Jurnalis-Rabu, 29 November 2023 |12:34 WIB
FIFA soal Kualitas Lapangan Stadion Piala Dunia U-17 2023: JIS Terbaik di Antara 3 Venue Lain!
Laga Timnas Brasil U-17 vs Argentina U-17 di perempatfinal Piala Dunia U-17 2023 digelar di JIS. (Foto: CBF)
A
A
A

JAKARTA – Federasi Sepakbola Dunia (FIFA) turut mengomentari kualitas lapangan stadion Piala Dunia U-17 2023. Pihak FIFA pun menilai kualitas lapangan di Jakarta International Stadium (JIS) jadi yang terbaik di antara 3 venue lainnya.

Dalam penyelenggaraan Piala Dunia U-17 2023, lapangan JIS kerap jadi sorotan. Salah satunya terjadi kala lapangan itu tergenang air saat hujan deras menerjang jelang laga perempatfinal Piala Dunia U-17 2023 antara Timnas Argentina U-17 kontra Brasil U-17.

Lapangan JIS tergenang air jelang laga perempatfinal Piala Dunia U-17 2023. Foto: Andri Bagus Syaiful/MNC Portal Indonesia

(Lapangan JIS tergenang air jelang laga perempatfinal Piala Dunia U-17 2023. Foto: Andri Bagus Syaiful/MNC Portal Indonesia)

Kala itu, laga yang digelar pada Jumat 24 November 2023 itu pun harus ditunda selama 30 menit karena adanya genangan air. Selain itu, warna pada rumput lapangan JIS juga jadi sorotan karena dinilai tidak konsisten sehingga dianggap tidak sedap dipandang mata.

Namun, justru kualitas lapangan JIS mendapat apresiasi dan pujian dari FIFA. FIFA menilai lapangan JIS memiliki kualitas terbaik ketimbang tiga venue Piala Dunia U-17 2023 lain. Pertimbangan tersebut didasarkan pengamatan Pitch Management FIFA terhadap pantulan dan aliran bola di JIS.

“Visibilitas rumput yang baru tiga minggu dipasang memang belum maksimal, namun pantulan dan aliran bola selama 16 laga di JIS merupakan yang terbaik diantara tiga venue lain,” tulis keterangan resmi Pitch Management FIFA pada rilis yang diterima MNC Portal Indonesia (MPI), Rabu (29/11/2023).

FIFA juga menilai drainase lapangan JIS cukup baik. Terbukti, ketika pertandingan Argentina U-17 kontra Brasil U-17 bisa langsung digelar tanpa harus lama menunggu genangan di lapangan hilang.

