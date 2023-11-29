Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

5 Negara yang Dikutuk Setelah Juara Piala Dunia, Nomor 1 Korban Shin Tae-yong

Reinaldy Darius , Jurnalis-Rabu, 29 November 2023 |08:13 WIB
5 Negara yang Dikutuk Setelah Juara Piala Dunia, Nomor 1 Korban Shin Tae-yong
Ada lima negara yang kena kutukan usai juara Piala Dunia (Foto: REUTERS)
A
A
A

SEBANYAK lima negara yang dikutuk setelah juara Piala Dunia akan dibahas di sini. Salah satunya adalah tim yang menjadi korban Shin Tae-yong.

Menjadi juara Piala Dunia adalah impian dari setiap tim nasional di dunia. Namun, tak semua tim bisa tetap di atas setelah menjadi juara dunia.

Beberapa di antaranya bahkan mengalami kemunduran luar biasa setelah menjadi juara dunia. Negara apa sajakah itu? Silakan simak pembahasan kami berikut ini.

Berikut 5 Negara yang Dikutuk Setelah Juara Piala Dunia

5. Timnas Italia

Timnas Italia

Timnas Italia sukses menjadi juara Piala Dunia 2006 setelah mengalahkan Prancis lewat adu penalti di final. Namun, Italia langsung kandas di fase grup pada Piala Dunia 2010 setelah hanya meraih dua poin dari tiga laga kontra Paraguay, Selandia Baru, dan Slovakia.

Itu bukanlah pertama kalinya. Sebab, Italia yang menjadi juara bertahan usai memenangkan edisi 1938, langsung kandas pada fase grup di Piala Dunia edisi berikutnya pada 1950.

4. Timnas Brasil

Timnas Brasil

Timnas Brasil sukses menjadi juara dunia pada Piala Dunia 1962 silam. Namun, tim berjuluk Canarinha itu mengalami kutukan pada Piala Dunia berikutnya yang diselenggarakan di Inggris pada 1966.

Brasil masuk Grup 3 bersama Portugal, hungaria, dan Bulgaria. Namun, Brasil finis ketiga setelah hanya meraih satu kemenangan dan kalah dua kali sehingga tidak lolos ke babak berikutnya.

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/09/51/3188717/justin_hubner-hugQ_large.jpg
Kartu Merah Justin Hubner di Laga Fortuna Sittard vs Ajax Amsterdam Jadi Sorotan, Pengamat: Dia Sering Lakukan Hal Gila
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/09/51/3188838/jenson_seelt-xcJ9_large.jpg
Cerita Jenson Seelt soal Darah Keturunan Indonesia: Kakek dari Maluku, hingga Suka Soto!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/08/51/3188539/pratama_arhan_bersama_kedua_orangtuanya-lMgH_large.jpg
Pratama Arhan Berduka, Netizen Indonesia Kompak Kirim Doa dan Dukungan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/08/51/3188494/penghormatan_spesial_bangkok_united_kepada_pratama_arhan-sCJq_large.jpg
Ayah Pratama Arhan Meninggal Dunia, Bangkok United Berduka dan Beri Penghormatan Spesial
https://pict.sindonews.net/dyn/850/pena/news/2025/12/11/51/1654275/jadwal-lengkap-sea-games-2025-hari-ini-megawati-hangestri-cs-tantang-myanmar-fwi.jpg
Jadwal Lengkap SEA Games 2025 Hari Ini: Megawati Hangestri Cs Tantang Myanmar
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/11/20/ketua_badan_tim_nasional_sumardji.jpg
Sumardji Bakal Tiru Cara Shin Tae-yong untuk Bikin Timnas Indonesia U-22 Menggila Lawan Myanmar
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement