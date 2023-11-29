5 Negara yang Dikutuk Setelah Juara Piala Dunia, Nomor 1 Korban Shin Tae-yong

Ada lima negara yang kena kutukan usai juara Piala Dunia (Foto: REUTERS)

SEBANYAK lima negara yang dikutuk setelah juara Piala Dunia akan dibahas di sini. Salah satunya adalah tim yang menjadi korban Shin Tae-yong.

Menjadi juara Piala Dunia adalah impian dari setiap tim nasional di dunia. Namun, tak semua tim bisa tetap di atas setelah menjadi juara dunia.

Beberapa di antaranya bahkan mengalami kemunduran luar biasa setelah menjadi juara dunia. Negara apa sajakah itu? Silakan simak pembahasan kami berikut ini.

Berikut 5 Negara yang Dikutuk Setelah Juara Piala Dunia

5. Timnas Italia





Timnas Italia sukses menjadi juara Piala Dunia 2006 setelah mengalahkan Prancis lewat adu penalti di final. Namun, Italia langsung kandas di fase grup pada Piala Dunia 2010 setelah hanya meraih dua poin dari tiga laga kontra Paraguay, Selandia Baru, dan Slovakia.

Itu bukanlah pertama kalinya. Sebab, Italia yang menjadi juara bertahan usai memenangkan edisi 1938, langsung kandas pada fase grup di Piala Dunia edisi berikutnya pada 1950.

4. Timnas Brasil





Timnas Brasil sukses menjadi juara dunia pada Piala Dunia 1962 silam. Namun, tim berjuluk Canarinha itu mengalami kutukan pada Piala Dunia berikutnya yang diselenggarakan di Inggris pada 1966.

Brasil masuk Grup 3 bersama Portugal, hungaria, dan Bulgaria. Namun, Brasil finis ketiga setelah hanya meraih satu kemenangan dan kalah dua kali sehingga tidak lolos ke babak berikutnya.