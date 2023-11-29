Profil Frets Butuan, Mantan Pemain Persib Bandung yang Pergi karena Pemindahan Tugas

PROFIL Frets Butuan, mantan pemain Persib Bandung yang berat hati tinggalkan Pangeran Biru akan dibahas Okezone di artikel ini. Ya, Frets Butuan telah resmi meninggalkan Persib per Selasa 28 November 2023 karena pemindahan tugas.

Pihak Persib sudah mengumumkan kepergian Frets usai tim tersebut memberitahukan kedatangan dua pemain, yakni Kevin Ray Mendoza dan Stefano Beltrame. Dalam pernyataan kepergian Frets itu, Deputi CEO PT Persib Bandung Bermartabat Teddy Tjahjono, mengatakan kepergian pemain dengan tinggi 1,67 meter dari Maung Bandung karena keinginan sendiri.

Pemain bernama lengkap Frets Listanto Butuan itu mengundurkan diri dari Persib berkaitan dengan penugasan barunya ke Kodam XVI/Patimura sejak pertengahan November 2023.

"Karena pemindahtugasan tersebut, Frets mengajukan permohonan mengundurkan diri dari PERSIB. Karena masih ingin melanjutkan karier sepakbolanya, Frets mencari klub di tempat dia bertugas," kata Teddy Tjahjono, sebagaimana dikutip dari laman Persib Bandung, Rabu (29/11/2023).

Pemindahan tugas tersebut membuat Frets Butuan absen dalam laga Persib kontra Dewa United, pada Minggu (26/11/2023) kemarin, dan sudah tidak mengikuti beberapa sesi latihan. Frets Butuan terakhir kali tampil bersama Persib ketika skuad Pangeran Biru menjamu Arema FC di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA) pada 11 November 2023.

Frets Butuan resmi bergabung bersama Persib sejak Kompetisi Liga 1 tahun 2019. Secara keseluruhan, mantan pemain PSMS Medan itu membela Persib selama lima musim, dengan catatan 90 kali pertandingan dan menyumbang 11 gol.

"Hatur nuhun, Frets," ucap Teddy Tjahjono.