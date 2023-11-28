Breaking News: Persib Bandung Lepas Frets Butuan Setelah Daratkan 2 Pemain Asing

BREAKING news! Persib Bandung lepas Frets Butuan setelah daratkan dua pemain asing yakni Kevin Ray Mendoza dan Stefano Beltrame. Kabar perpisahan Frets Butuan itu diumumkan oleh Maung Bandung -julukan Persib Bandung- di Instagram resminya, Selasa (28/11/2023) siang WIB.

"Hatur nuhun (terima kasih) Frets Butuan atas kebersamaannya dengan PERSIB sejak 2019. Sukses dimanapun Kamu berada," tulis Persib Bandung di Instagram resminya, @persib, Selasa (28/11/2023).

Menukil dari laman resmi klub kebanggaan masyarakat Jawa Barat itu, Persib Bandung menyetujui permohonan Frets Butuan menolak diri terkait dengan pengugasan barunya ke Kodam XVI/Pattimura dan pertimbangan alasan keluarga. Sebab demikian, kerja sama kedua belah pihak dinyatakan berakhir sejak hari ini.

"Karena pemindahtugasan tersebut, Frets mengajukan permohonan pembatalan diri dari PERSIB. Karena masih ingin melanjutkan karir sepakbolanya, Frets mencari klub di tempat dia bertugas," jelas Deputi CEO PT PERSIB Bandung Bermartabat, Teddy Tjahjono, dikutip dari laman resmi Persib Bandung.

Frets Butuan bergabung dengan Persib Bandung usai diboyong dari PSMS Medan pada 2019 silam. Selama lima musim berseragam Maung Bandung, Frets telah tampil dalam 90 pertandingan dengan kontribusi 11 gol.

Persib Bandung melepas Frets Butuan setelah mereka mengumumkan kedatangan dua pemain asing yakni Kevin Ray Mendoza dan Stefano Beltrame. Untuk Kevin Ray Mendoza, pemain 29 tahun berpaspor Filipina itu akan jadi kiper anyar Persib Bandung.

Namun, Persib Bandung belum menjelaskan secara detail tentang status transfer Kevin Ray Mendoza. Apakah sang kiper kelahiran Denmark itu direkrut dengan status pinjaman atau kontrak permanen yang durasinya belum diumumkan.