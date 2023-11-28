Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Eks Pemain Juventus Stefano Beltrame Resmi Gabung Persib Bandung, Gantikan Levy Madinda

Basudiwa Supraja , Jurnalis-Selasa, 28 November 2023 |11:33 WIB
Eks Pemain Juventus Stefano Beltrame Resmi Gabung Persib Bandung, Gantikan Levy Madinda
Eks Juventus Stefano Beltrame (kiri) resmi gabung Persib Bandung (Foto: Instagram/stefanobeltrame)
EKS pemain Juventus Stefano Beltrame resmi gabung Persib Bandung pada Selasa (28/11/2023). Sang gelandang serang didatangkan untuk menggantikan Levy Madinda.

Persib baru saja memulangkan Levy Madinda kepada Johor Darul Tazim (JDT) pada Minggu (26/11/2023). Sebab, kontrak pinjamannya sudah habis.

Stefano Beltrame

Kini, Beltrame akan menjadi salah satu sosok tumpuan Persib dalam upaya serangan. Pria berusia 30 tahun itu bisa berperan sebagai gelandang serang, winger, hingga second striker

"Dari Italia menuju Indonesia. Wilujeng sumping Stefano Beltrame," tulis akun resmi Persib Bandung di Instagram, @persib, tersebut.

Kehadiran Beltrame pun diyakini akan menjadi kekuatan unik Persib. Pengalamannya bermain di Eropa menjadi salah satu modal besar tersebut.

