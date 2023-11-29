Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA SPANYOL

Kisah Jose Mourinho yang Ternyata Nyaris Jadi Pelatih Barcelona

Cita Najma Zenitha , Jurnalis-Rabu, 29 November 2023 |15:03 WIB
Kisah Jose Mourinho yang Ternyata Nyaris Jadi Pelatih Barcelona
Jose Mourinho pernah nyaris gabung Barcelona (Foto: REUTERS)
A
A
A

KISAH Jose Mourinho yang ternyata nyaris jadi pelatih Barcelona menarik untuk dibahas. Sempat terjadi sedikit perdebatan di dalam internal Barcelona ketika mencari pengganti Frank Rijkaard tahun 2008.

Ketika itu, Barcelona memiliki dua kandidat kuat, yaitu Jose Mourinho dan Pep Guardiola.

Jose Mourinho

Jose Mourinho yang saat itu baru saja hengkang dari Chelsea bertemu dengan petinggi Barcelona. Dia bahkan memberikan presentasi tentang bagaimana Barcelona akan bermain di bawah kepemimpinannya.

Melansir The Sun, Rabu (29/11/23) legenda klub, Johan Cruyff, yang juga mantan pemain dan pelatih Barcelona, memainkan peran penting dalam pemilihan pelatih pelatih Barcelona.

Sebuah dokumentasi wawancara yang berjudul "Take The Ball, Pass The Ball" mengungkap pembicaraan Cruyff di ruang rapat. Preseden Barcelona saat itu, Joan Laporta, juga turut andil dalam pemilihan tersebut.

Joan Laporta mengatakan bahwa proses pemilihan membutuhkan waktu cukup lama. Hal ini karena sebagian anggota dewan menginginkan Jose Mourinho berada di Barcelona. Anggota dewan berargumen bahwa Barcelona membutuhkan pelatih yang dapat memberikan hasil cepat.

“Itu adalah proses yang panjang karena ada anggota dewan yang menginginkan Mourinho., demikian kata Laporta, dilansir The Sun.

“Mengingat ada empat atau lima direktur yang tertarik pada Mourinho, wakil presiden mengadakan pertemuan dengannya dan dia berangkat,” tambah Laporta.

Johan Cruyff dan Wakil Presiden Barcelona saat itu, Txiki Begiristain, justru meyakinkan klub bahwa Guardiola adalah pilihan yang tepat. Mereka memainkan peran penting dalam pemilihan Pep Guardiola sebagai pelatih.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/28/46/3014151/5-pemain-top-dunia-yang-diincar-real-madrid-untuk-gantikan-toni-kroos-nomor-1-joshua-kimmich-k9QyORqECz.jpeg
5 Pemain Top Dunia yang Diincar Real Madrid untuk Gantikan Toni Kroos, Nomor 1 Joshua Kimmich
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/28/46/3014116/ulangi-rekor-27-tahun-lalu-magis-santiago-bernabeu-bikin-real-madrid-tak-terkalahkan-di-kandang-sepanjang-musim-Rv9NUrkf04.JPG
Ulangi Rekor 27 Tahun Lalu, Magis Santiago Bernabeu Bikin Real Madrid Tak Terkalahkan di Kandang Sepanjang Musim
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/27/46/3013717/terharu-diterima-dengan-baik-di-getafe-mason-greenwood-kirim-pesan-perpisahan-menyentuh-yhOHoXcQOe.jpg
Terharu Diterima dengan Baik di Getafe, Mason Greenwood Kirim Pesan Perpisahan Menyentuh
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/27/46/3013723/peringati-pelatih-baru-barcelona-xavi-hernandez-ini-klub-sulit-dengan-situasi-keuangan-yang-buruk-MEtzYVM8Xi.jpg
Peringati Pelatih Baru Barcelona, Xavi Hernandez: Ini Klub Sulit dengan Situasi Keuangan yang Buruk
https://pict.sindonews.net/dyn/850/pena/news/2025/12/12/11/1654853/barcelona--real-madrid-kembali-beraksi-jangan-lewatkan-laga-matchday-16-laliga-di-vision-wox.jpg
Barcelona & Real Madrid Kembali Beraksi! Jangan Lewatkan Laga Matchday 16 LaLiga di VISION+
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/11/19/mauro_zijlstra.jpg
Mauro Zijlstra Bocorkan Resep Menang 3 Gol atas Myanmar, Timnas U-22 Wajib Gaspol!
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement