HOME BOLA LIGA CHAMPION

Pujian Setinggi Langit Pep Guardiola untuk Erling Haaland yang Lewati Rekor Cristiano Ronaldo dan Lionel Messi di Liga Champions

Basudiwa Supraja , Jurnalis-Rabu, 29 November 2023 |11:49 WIB
Pujian Setinggi Langit Pep Guardiola untuk Erling Haaland yang Lewati Rekor Cristiano Ronaldo dan Lionel Messi di Liga Champions
Erling Haaland kembali cetak gol untuk Manchester City (Foto: REUTERS)
A
A
A

PUJIAN setinggi langit Pep Guardiola untuk Erling Haaland akan dibahas di sini. Sang striker Manchester City baru saja melewati rekor gol di Liga Champions, melebihi Cristiano Ronaldo dan Lionel Messi.

Haaland merupakan pemain tercepat yang mampu mencatatkan 40 gol di Liga Champions pada usia 23 tahun dan 130 hari, sebagaimana data resmi Manchester City. Sebelumnya, pemain sekaliber Messi dan Ronaldo saja tidak pernah bisa mencetak gol sebanyak itu dalam usia semuda Haaland sekarang.

Manchester City

Menariknya, Haaland hanya butuh 35 pertandingan saja untuk mencapai total gol tersebut. Termasuk pada laga terbaru yang dilakoni eks penggawa Borussia Dortmund itu.

Man City sukses mengalahkan RB Leipzig pada lanjutan Grup G Liga Champions 2023-2024 dengan skor 3-2. Pertandingan itu digelar pada Rabu (29/11/2023) dini hari WIB di Stadion Etihad.

Haaland menyumbang gol di menit ke-54. Gol tersebut menjadi langkah awal The Citizens-julukan Man City- menang comeback pada laga tersebut.

Halaman:
1 2
      
