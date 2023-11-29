Advertisement
HOME BOLA LIGA CHAMPION

Hasil Manchester City vs RB Leipzig di Liga Champions 2023-2024: Sempat Tertinggal, The Citizens Ngamuk hingga Menang 3-2!

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Rabu, 29 November 2023 |05:20 WIB
Hasil Manchester City vs RB Leipzig di Liga Champions 2023-2024: Sempat Tertinggal, <i>The Citizens</i> Ngamuk hingga Menang 3-2!
Selebrasi Erling Haaland usai cetak gol di laga Man City vs RB Leipzig. (Foto: Reuters)
A
A
A

MANCHESTER – Kemenangan luar biasa baru saja diraih Manchester City atas RB Leipzig di matchday kelima Grup G Liga Champions 2023-2024, pada Rabu (29/11/2023) dini hari WIB. Bagaimana tidak, sempat tertinggal 0-2 di babak pertama, The Citizens lalu ngamuk di babak kedua dan akhirnya menang dengan skor 3-2 atas tim tamu.

Bermain di Etihad Stadium, Manchester, tim tuan rumah benar-benar tampak tak berdaya di 45 menit pertama. Leipzig pun unggul sejak menit ke-13 berkat gol Lois Openda.

Openda pun kembali mencatatkan namanya di papan skor 20 menit setelahnya, tepatnya pada menit 33. Tak lama babak pertama berakhir dan Leipzig terlihat superior dan percaya diri.

Akan tetapi, pelatih Man City mengubah strategi permainannya di babak kedua. Sejumlah pemain pun langsung diganti seperti Ruben Dias ditarik keluar bersama Jack Grealish dan Kyle Walker dalam rentan waktu berdekatan.

Man City vs RB Leipzig

Mereka bertiga diganti oleh Nathan Ake, Jeremy Doku, dan Julian Alvarez. Tak lama dari pergantian itu, Erling Haaland mencetak gol usai meneruskan umpan Phil Foden di menit 54.

Lalu giliran Foden yang mencetak gol pada menit ke-70. Kemudian Alvarez juga ikut mencetak gol di menit 87 sekaligus menjadi gol kemenangan Man City.

Halaman:
1 2
      
