Eddie Howe Rasakan Kejanggalan Usai Kemenangan Newcastle United atas PSG Digagalkan Penalti di Menit Akhir

EDDIE Howe rasakan kejanggalan usai kemenangan Newcastle United atas Paris Saint-Germain (PSG) digagalkan penalti di menit akhir. Kylian Mbappe mencetak gol pada menit ke-90+8 dalam pertandingan di Parc des Princes, Rabu (29/11/2023) dini hari WIB.

PSG menerima penalti setelah wasit menganggap pemain Newcastle, Tino Livramento, melakuka handball. Hal ini menjadi sorotan dan mengundang kontroversi karena Newcastle sedang unggul 1-0 dan nampaknya akan meraih kemenangan dari lawatannya ke Paris.

Namun Howe memilih untuk menerima kenyataan yang telah diterima timnya. Dia pun memuji kinerja para pemain yang terlah berjuang dengan baik di pertandingan.

"Saya masih menerima kenyataan itu dan pada saat yang sama sangat senang dengan apa yang diberikan para pemain hari ini. Komitmen mereka, eksekusi. Kami memanfaatkan keberuntungan kami. Kami kurang beruntung di akhir," ujar Howe dipetik dari The Athletic, Rabu (29/11/2023).

Sebagaimana diketahui, Newcastle United gagal menang pada lanjutan fase Grup F Liga Champions 2023-2024 pada Rabu (29/11/2023) dini hari WIB tadi. Digelar di Parc des Princes, Paris, The Magpies-julukan Newcastle- bermain imbang 1-1 dengan PSG.

Gol penalti di menit ke-90+8 oleh Kylian Mbappe berhasil menyelamatkan Les Parisiens-julukan PSG- dari kekalahan. Newcastle United sendiri sejatinya telah unggul sejak babak pertama di menit ke-24 lewat gol Alexander Isak.

Pada laga tersebut, keputusan wasit lewat VAR kemudian menjadi perdebatan. Tino Livramento dinilai seharusnya terbebas dari handsball.

Pasalnya, Livramento tidak dengan sengaja melakukan hal tersebut. Howe juga melihat bola telah mengenai dada sang pemain lebih dulu baru tangannya.