Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA CHAMPION

Eddie Howe Rasakan Kejanggalan Usai Kemenangan Newcastle United atas PSG Digagalkan Penalti di Menit Akhir

Basudiwa Supraja , Jurnalis-Rabu, 29 November 2023 |08:24 WIB
Eddie Howe Rasakan Kejanggalan Usai Kemenangan Newcastle United atas PSG Digagalkan Penalti di Menit Akhir
Eddie Howe rasakan kejanggalan usai Newcastle United ditahan PSG (Foto: REUTERS)
A
A
A

EDDIE Howe rasakan kejanggalan usai kemenangan Newcastle United atas Paris Saint-Germain (PSG) digagalkan penalti di menit akhir. Kylian Mbappe mencetak gol pada menit ke-90+8 dalam pertandingan di Parc des Princes, Rabu (29/11/2023) dini hari WIB.

PSG menerima penalti setelah wasit menganggap pemain Newcastle, Tino Livramento, melakuka handball. Hal ini menjadi sorotan dan mengundang kontroversi karena Newcastle sedang unggul 1-0 dan nampaknya akan meraih kemenangan dari lawatannya ke Paris.

PSG vs Newcastle United

Namun Howe memilih untuk menerima kenyataan yang telah diterima timnya. Dia pun memuji kinerja para pemain yang terlah berjuang dengan baik di pertandingan.

"Saya masih menerima kenyataan itu dan pada saat yang sama sangat senang dengan apa yang diberikan para pemain hari ini. Komitmen mereka, eksekusi. Kami memanfaatkan keberuntungan kami. Kami kurang beruntung di akhir," ujar Howe dipetik dari The Athletic, Rabu (29/11/2023).

Sebagaimana diketahui, Newcastle United gagal menang pada lanjutan fase Grup F Liga Champions 2023-2024 pada Rabu (29/11/2023) dini hari WIB tadi. Digelar di Parc des Princes, Paris, The Magpies-julukan Newcastle- bermain imbang 1-1 dengan PSG.

Gol penalti di menit ke-90+8 oleh Kylian Mbappe berhasil menyelamatkan Les Parisiens-julukan PSG- dari kekalahan. Newcastle United sendiri sejatinya telah unggul sejak babak pertama di menit ke-24 lewat gol Alexander Isak.

Pada laga tersebut, keputusan wasit lewat VAR kemudian menjadi perdebatan. Tino Livramento dinilai seharusnya terbebas dari handsball.

Pasalnya, Livramento tidak dengan sengaja melakukan hal tersebut. Howe juga melihat bola telah mengenai dada sang pemain lebih dulu baru tangannya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/05/261/3017848/5-pemain-bintang-real-madrid-ini-punya-koleksi-trofi-liga-champions-lebih-banyak-ketimbang-barcelona-nomor-1-segera-pensiun-bxVeYoiVZG.jpg
5 Pemain Bintang Real Madrid Ini Punya Koleksi Trofi Liga Champions Lebih Banyak ketimbang Barcelona, Nomor 1 Segera Pensiun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/04/261/3017341/10-pemain-juara-liga-champions-yang-menang-di-kampung-halaman-nomor-1-jude-bellingham-eHvOQbm9la.jpg
10 Pemain Juara Liga Champions yang Menang di Kampung Halaman, Nomor 1 Jude Bellingham!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/03/261/3016608/pemain-keturunan-indonesia-ian-maatsen-jadi-sorotan-usai-blunder-di-laga-borussia-dortmund-vs-real-madrid-7scfRCFvLd.jpg
Pemain Keturunan Indonesia, Ian Maatsen Jadi Sorotan Usai Blunder di Laga Borussia Dortmund vs Real Madrid
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/03/261/3016505/tutup-karier-dengan-juara-liga-champions-2023-2024-toni-kroos-ini-luar-biasa-RDdMI1uMg0.jpg
Tutup Karier dengan Juara Liga Champions 2023-2024, Toni Kroos: Ini Luar Biasa
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/12/11/51/1654539/hasil-bulu-tangkis-sea-games-2025-leobagas-dan-rachelfebi-kompak-ke-perempat-final-jar.webp
Hasil Bulu Tangkis SEA Games 2025: Leo/Bagas dan Rachel/Febi Kompak ke Perempat Final
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/12/08/sabar_karyaman_gutamamoh_reza_pahlevi_isfahani.jpg
Sabar/Reza dan Ana/Trias Melaju ke Perempat Final SEA Games 2025
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement